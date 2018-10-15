Başına sıkışan bidonla kaybolan köpek kurtarıldı

Beykoz’da başına sıkışan bidonla kaybolan köpek, hayvanseverler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulundu. Başındaki bidondan kurtarılan köpek Pendik Tepeören Hayvan Barınağı’nda tedavi altına alındı.

Beykoz’da başına sıkışan bidonla kaybolan köpek, hayvanseverler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulundu. Başındaki bidondan kurtarılan köpek Pendik Tepeören Hayvan Barınağı’nda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 5 ay önce başına bidon sıkışan köpeği gören vatandaşlar, yetkilere haber verdi ancak, aramalara rağmen köpek bulunamadı. Başındaki bidonu duvara çarparak çıkarmaya çalışan köpeği tekrar gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekipleri ve hayvanseverler, uzun uğraşlar sonucunda buldukları köpeğin başından bidonu keserek çıkardı. Pendik Tepeören Hayvan Barınağı’nda tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.