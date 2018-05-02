Başkan Ak Afrin’de

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen ve normal hayatın yeniden başladığı Suriye’nin Azez ve Afrin ilçelerinde onarımlarına destek verdikleri okulları ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen ve normal hayatın yeniden başladığı Suriye’nin Azez ve Afrin ilçelerinde onarımlarına destek verdikleri okulları ziyaret etti.

Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’nun kilit bölgesi Burseya Dağı eteklerindeki Meryemeyn köyünde tadilatını üstlendikleri okulu ziyaret eden Ak ve beraberindeki ekip, çocuklarla bir süre sohbet ederek, onlara hediyeler dağıttı.

Tadilatına destek verdikleri El Aksa İlköğretim Okulunu da ziyaret eden Ak, çocukların sevgi gösterisiyle karşılandı. Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan’ın da Ak’a eşlik ettiği ziyaretlerde okullarına kavuşmanın sevincini yaşayan çocuklar, Rabia işareti yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini göstermeyi de ihmal etmedi.

Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında, Keçiören Belediyesinin onardığı yetimhane ve oyun parkını da gezen Başkan Ak, "Bölge halkının hayatının normale dönmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. İki yıl aradan sonra çocuklar eğitimlerine tekrar devam ediyor. Oraya giden arkadaşlarımızın hepsi gönüllü, hepsi canla başla çalışarak kısa bir sürede güzel işler başardılar. Askeri operasyonun başarısının ardından bölgenin hızlı bir şekilde imar edilmesi, oradaki hayatın normalleşmesi ve Türkiye’nin oraya yeniden hayat verdiğinin görülmesi gerekiyordu. Bizler de 6 okulun tadilatını gerçekleştirerek bu imara katkı sunduk, ordumuzun başarısını taçlandırmak için tüm belediyeleri oranın inşasına katkı sunması noktasında sorumluluk almaya davet ediyorum" diye konuştu. Bu arada Keçiören Belediyesi, Afrin ilçe merkezindeki meydanının da tadilatına destek vermiş, ilçe merkezinde 5 park ve bahçeyi kullanılabilir hale getirmişti.

Ak, Afrin dönüşünde Esenboğa Havaalanı’nda, Afrin/Azez’de görev yapan askere evlenme teklifi yapan sözlüsünün sürprizine de tanıklık etti.