Başkan Akgün: 'Bütçeler bizim namusumuz, şerefimiz, onurumuzdur'

Büyükçekmece Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesi, Ekim ayı meclisi ikinci oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi.

409 Milyon TL olarak kabul edilen bütçenin ilçe halkına hizmet anlamında hassasiyetle değerlendirileceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu bütçeler bizim namusumuz, şerefimizdir, onurumuzdur” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Ekim ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Mecliste gündem dışı söz alan CHP’den Hayrettin Altunok, Ak Parti’den Havva Figen Ayar Demirtaş ve İYİ Parti’den Seher İlhan Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümüne ilişkin birer konuşma yaptılar.

“Bu süreçte tasarruf yapmak zorundayız”

Konuşmaların ardından Belediye Meclis gündeminde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçesi 409 Milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Ak Parti Grubu adına Mustafa Uçar, CHP Grubu adına da Ahmet Şahin söz alarak, 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin partilerinin görüşlerini dile getirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 20019-2021 yılları arasında yapılacak olan tüm bütçelerin tasarruf bütçesi olacağını belirterek; “Kamu adına görev yapan bütün yöneticiler bu süreçte tasarruf yapmak zorundalar. 2019 yılı bütçemizi de bugüne kadar olduğu gibi halkımıza hizmet anlamında maksimum anlamda değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Bugüne kadar yolumuza bu inançla ilerledik”

Yeni bütçenin Büyükçekmece halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bütçemizin teknik olarak hazırlanıp getirilmesinde, belediye meclisimize sunulmasında, encümenden geçirilmesinde, meclisimizden komisyona havale edilmesi sürecinde ve komisyonumuzda çalışan, emek veren, tenkitleriyle yol ve yön veren meclis üyesi arkadaşlarım ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bütçeler bizim namusumuz, şerefimizdir, onurumuzdur. Bütçelerin yapılmasında hiç kimse hesap sormazsa bizim inançlarımız gereğince Yüce Allah tek tek büyük mahkemede hesabını soracaktır. Bugüne kadar yolumuza bu inançla ilerledik. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma bir kez daha şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bütçemizin meclisimize, belediyemize, halkımıza, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.