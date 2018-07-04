Başkan Akgün’den Celaliye Mahallesi’ne çok özel bir cami

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’ye yeni ve modern ibadethaneler kazandırmaya devam ediyor.

Celaliyeli vatandaşların isteği doğrultusunda, mahallede bulunan yaklaşık 300 kişi kapasiteli, eski ve depreme dayanıksız cami yıkılarak yerine daha büyük ve modern bir cami yapılıyor.

Vatandaşlar istedi, Akgün yaptı

Celaliyeli vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni bir cami projesi hazırlanması talimatını veren Başkan Akgün, hayırsever Gülsüm ve Ramazan Gürsu ailesinin katkılarıyla modern bir camiyi hayata geçiriyor. Celaliye merkezinde bulunan ve kullanım ömrü dolan eski cami geçtiğimiz gün Büyükçekmece Beleyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkılan caminin yerine kapasitesi daha fazla olan modern ve depreme dayanıklı bir cami inşa edecek.

Mahallelinin talepleri ön planda

Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait olan bin 1 metrekarelik arsa içerisinde yer alacak yeni cami üç kattan oluşacak. Vatandaşların, kapasitesi daha fazla olan bir cami yapılması isteğinden yola çıkan Akgün ve ekibi, toplam alanı bin 150 metrekareden oluşan, bin 85 kişilik geniş kapasitesi ve kapalı alanda bin 500 kişilik açık alanıyla, mahallelinin ibadet ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede bir ibadethane inşa etmiş olacak. Selçuklu saray mimarisini yansıtacak cami, mimari dokusu ve ayrıcalıklarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Yeni cami yapılırken tarihe sahip çıkılacak

Yeni cami inşa edilirken, cami çevresinde bulunan anıt ağaç ve tarihi çeşmenin korunması yönünde hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Akgün, ekiplerine tarihi mirasların korunması yönünde talimat verdi. Ayrıca cami içerisinde çok sayıda kitapla hizmet verecek olan bir kütüphanenin de yer alacağını belirtti.

Tüm vatandaşların ibadet hakkı düşünüldü

Engelli bireylerin ibadet hakkının asla yok sayılamayacağını vurgulayan Akgün, hayata geçirdiği her projede olduğu gibi, yeni cami projesinde de engelli vatandaşların kolay ulaşımı adına önlemler alacak. Özellikle, engelli vatandaşların camiye ulaşımı ve rahat ibadet edebilmesi adına projede önlemler alındı. İbadethane girişinde engelli rampası ve oluşturulacak birçok detayla engelli vatandaşların ibadet hakkı korunmuş olacak.

“Celaliye’ye hayırlı olsun”

Celaliye Mahallesi’nde inşasına başlanacak cami projesi hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; Celaliye halkının taleplerine kulak verdiğimizde, cemaat kapasitesi daha fazla olan, kadın, erkek, çocuk demeden, herkese hizmet verebilecek daha geniş ve dayanıklı bir cami yapma kararı aldık. Böyle özel bir ibadethaneyi Celaliye’ye kazandırmaktan mutluluk duyacağız. Cami bağışçısı Gürsu ailesine katkılarında dolayı, Celaliyeli vatandaşlarımıza da yoğun ilgileri ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı