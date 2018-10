Başkan Akgün’e bisiklet hediye ettiler

Büyükçekmece Belediyesi ve Dünya Olimpian Derneği ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya Olimpiyat Derneği ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü, 7’den 70’e tüm Büyükçekmeceliler için spor alanında çalışmalar düzenleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e bisiklet hediye etti.

“Büyükçekmece halkı da benim gibi spor yapmayı seviyor”

Spor yapmayı seven bir belediye başkanı olan Başkan Dr. Hasan Akgün, kendisine bisiklet hediye eden Dünya Olimpiat Derneği ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü’ne teşekkürlerini ileterek şu şekilde konuştu: “Büyükçekmece’yi sporda da marka bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz. Binlerce branşta her yaş grubumuza uygun ücretsiz kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. Büyükçekmece halkı da benim gibi spor yapmayı seviyor. Mesailerimin çoğunluğunu yürüyüş yaparak geçiriyorum, araba kullanmamaya gayret gösteriyorum. Belediye personeli için otoparkta yüzlerce bisiklet var. Personeller yakın mesafelerde araba kullanmak yerine bisiklet kullanarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de sağlıklı bir yaşam sürüyor: Sağlıklı bir hayatın altın anahtarı spordur.”

“Gayemiz, beldemizi daha iyi noktaya götürmek”

Başkan Akgün’e spor alanındaki çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileten Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Hasan Terzi, “Büyükçekmece Türkiye’deki bugün yaz kış oturulabilen ve yaşanabilen en iyi sahil kentidir. Başkanımıza bisiklet hediye etmekteki gayemiz birlikte beldemizi daha iyi noktaya götürmek, beldemizi bisiklet sporu açısından daha iyi bir yere taşımaktır” dedi. Törene Dünya Olimpian Derneği Başkan Yardımcısı ve eski milli atletlerimizden Alper Kasapoğlu’da katıldı. Başkan Akgün, Kasapoğlu ve Terziye birer teşekkür plaketi takdim etti.