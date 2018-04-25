Başkan Aksu, kadroya geçen işçiler ile bir araya geldi

Giresun Belediyesi bünyesinde taşeron kadroda bulunup, 696 Sayılı KHK ile belediye şirketine geçen işçilerle Belediye İş Sendikası’nın düzenlediği toplantıya katılan Belediye Başkanı Kerim Aksu, emek üzerinden siyaset yapılmamasını, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

Bir restoranda yapılan toplantıya, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Saraydemir, Murat Ersoy, Belediye Meclis üyeleri ve işçiler katıldı.

Başkan Kerim Aksu, 9 yıllık görevi süresinde hangi kademede olursa olsun, çalışanlarla daima beraber olduğunu, üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşmaya çalıştığını belirterek, “ Değerli arkadaşlarım, bir taşeron yasası çıkarıldı, aslında bir şey çıktığı yok. Tek avantajı Giresun Belediyesinin kamusal şirketine geçtiniz. Bu yetmez, bizim hayalimiz bu değildi. Bizim hayalimiz tüm arkadaşlarımızın iş güvencesinin olabileceği, sendika ikramiyesi, devlet ikramiyesi alabileceği, izinleri standart olan bir kadro verilmesiydi. Bizim kadro talebimiz bu şekildeydi. İşçiye, emekliye vaatten başka bir şey vermeyenler bu kesimlerden daha fazla oy alıyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. İşçinin, emeklinin hakkını vermeyenler nasıl daha fazla oy alır. Mesele burada düğümleniyor. Ülkemizde 14 milyon çalışandan hala 650 bin sendikalı işçi varsa burada bir arıza var demektir. Kimse emek üzerinden siyaset yapmasın, herkes ekmeğinin siyasetini yapsın. Biz 3 gün maaş ödemediğimizde uyku uyumuyoruz. Ben hiçbir işçi maaş almadan maaş almadım. 9 yıldır çalışanımıza neler yaptığımız ortadadır. Biz işçinin, memurun sendikalaşmasını hep savunduk. 6111 sayılı yasa çıktı, bu bütün işçileri dağıtın yasasıdır. Karadeniz Bölgesinde sadece Giresun Belediyesinde hiçbir işçinin burnu kanamamıştır” dedi.

Türkiye de taşerona ilk sözleşmeyi kendisinin yaptığını hatırlatan Başkan Kerim Aksu şöyle devam etti;

”Çocuğumuzun, ailemizin geleceği için mücadele etmelisiniz. Size kim sahip çıkıyorsa, sizde ona sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın, yoksa kimse size sahip çıkmaz. Biz geçiş yapan arkadaşlarımızın en az maaşının 2 bin lira olması için çalışma yaptık. 24 Haziran tarihi ülkemiz, geleceğimiz açısından çok önemli. Yeni bir güneş doğarsa sizin için çok farklı olur. O zaman söylediklerimizi elde edebilirsiniz. Tarih korkakları yazmaz, tarih cesur insanları yazar, tarih ülkesi için şehit olanları yazar, bu ülkeyi satanları yazmaz. 20 yıl sonra tarih yine Mustafa Kemal Atatürk diyecek. Şurada toplanmamızı ona borçluyuz. Demokrasiyi, sendikayı, hukuku, medeniyeti Atatürk’e borçluyuz. Arkadaşalar Temmuz ayına kadar bir hazırlık yapıyoruz, en düşük maaş 2000 lira olacak. Çalışmaya varsanız ben varım, hepinizi seviyorum. “

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade ederek “Değerli dostlarım, böyle giderse gün gelecek bu toplantıları da yapamayacağız, birbirinizle sohbet bile edemeyeceğiz, bunu bilin. Eğitimsiz, örgütsüz toplumları yönetmek kolaydır. 15 milyon çalışanın 650 bin sendikalı, 3 tane konfederasyon var, 1 iş kolunda üç dört tane sendika, böyle bir örgütlülük dünya yok. Mustafa kemal Atatürk’ün kurduğu laik, çağdaş cumhuriyet, yani bizi kulluktan vatandaşlık mertebesine ulaştıran Cumhuriyet’e var gücümüzle sarılmalıyız. Her zaman Kerim Aksu gibi işçinin, memurun yanında olan başkanla çalışamayabiliriz. Bunun için örgütlenip, hakkımızı, emeğimizi savunmalıyız “ şeklinde konuştu.