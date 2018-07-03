Başkan Ali Kılıç’tan Maltepeli kadınlara birlik mesajı

Maltepeli kadınların, sosyal hayata daha fazla katılmaları amacıyla Maltepe Belediyesi tarafından 4 yıldır her yaz düzenlenen ücretsiz boğaz turlarında binlerce kadın gönüllerince eğleniyor.

Maltepe Belediyesi’nin ilçedeki kadınlara yönelik yaz aylarında düzenlediği ücretsiz boğaz turları, 4. yılında coşkuyla devam ediyor. 18 mahalleden binlerce kadının katıldığı boğaz turlarına, Küçükyalı, Çınar ve Girne mahallesinden kadınlar konuk oldu. Tura katılarak kadınları selamlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 yıllık hizmetlerinin bilançosunu anlattı. Kılıç, “Göreve başladığım ilk yıl, Maltepeli kadınlara iki sözüm vardı. Bunlardan bir tanesi mahallerimizde kreş sayısını arttırmak, dolayısıyla kadının günlük yaşama daha fazla zaman ayırması, özel hayata daha fazla zaman ayırması, hatta mümkün olabiliyorsa ekonomik özgürlük kazanabilmesi içinde çalışmasının alt yapısının oluşturulmaktı. Bugüne kadar 8 kreşimizi bitirdik faaliyette. 3 tanesinin inşaatı bitti. Bunları da Allah nasip ederse, eylül ayından sonra faaliyete başlayacak” dedi.

Şehir Parkı 30 Ağustos’ta açılıyor

Maltepeli kadınların, Maltepelilerin altında imzası olmayan hiç bir projeye imza atmadığını vurgulayan Kılıç, “İkinci sözüm de şuydu; Allah nasip etti yaklaşık 50-60 yıllık sorunumuz olan Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük kentsel dönüşüm planlarımızı oy birliğiyle belediyemizden çıkardık. Şimdi İBB’ye gönderdik. Onlar bize tekne turu vermeyecekler ama inşallah kocaman bir imza atar Mevlüt bey. Ve dolayısıyla kentsel dönüşüm sorunumuzu da birlikte çözmüş olacağız” dedi. Cevizli mahallesindeki 44 dönümlük kurbanlık alanda 1 yıldır park inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, “Cevizli mahallesinde bir kurbanlık alanımız vardı. Orası yaklaşık 44 dönümlük bir araziydi. Mahallede bir anket çalışması yaptık. Burayı ne yapalım? Dediler ki park yapalım. İnşallah 30 ağustos Zafer Bayramı’nda bölgenin en büyük parkını orada hizmete açacağız” diye konuştu.

Maltepeli kadınların Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yolunda ilerlediğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi: “Demokrasinin olmazsa olmazı, insanların kendi düşüncelerini, başkasının onuruyla oynamadan, başkasını yermeden, haysiyetiyle şerefiyle oynamadan kendi düşüncelerini ifade edebilmesidir. Sandığa gittiğiniz zaman kime oy vereceğinizi daha iyi bilirsiniz. Çünkü Maltepeli kadınlar bilinçli kadınlardır. Geleceğine imza atarlar. Tıpkı Zübeyde anamızın sarı saçlı, mavi gözlü adamı doğurup, Samsun’dan Türkiye’yi kurtarmak için yola çıkardığı gibi. Eğer bu gök kubbenin altında, al bayrağımız dalgalanıyorsa bunu Mustafa Kemal ve arkadaşlarına borçluyuz.”

Birlik ve kardeşlik çağrısı yapan Kılıç, “Hiç kimsenin bu ülkenin insanlarını bölmeye ayrıştırmaya bölmeye hakkı yoktur. Şırnak’tan Edirne’ye, Samsun’dan Antalya’ya kadar bu ülkenin 4 bucağı Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır. Etnik kimlik olarak ister Boşnak olsun, ister Arnavut olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Bu ülke toprakları üzerinde Mevlanalar yaşadı.Bu nedenle Erenlerin ve evliyaların bol olduğu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda Anadolu hümanizmi vardır. Adlarımız farklı olabilir, soyadımız kocaman bir Türkiye” dedi.