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09 Ekim 2018 Salı 11:25

Başkan Amca’dan miniklere sürpriz

Altındağ’daki okulları düzenli olarak ziyaret eden ve öğrencilerle ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi’ni ziyaret etti. Miniklere sürpriz yapan çocukların Başkan Amca’sı, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Başkan Tiryaki, çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Amca'dan miniklere sürpriz
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Altındağ’daki okulları düzenli olarak ziyaret eden ve öğrencilerle ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi’ni ziyaret etti. Miniklere sürpriz yapan çocukların Başkan Amca’sı, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Başkan Tiryaki, çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

Sınıfları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tiryaki, 3 yaş sınıfı öğrencileriyle sohbet etti. Öğretmenlerden çocukların eğitimiyle ilgili ve gün içinde yaptıkları ile ilgili bilgi alan Başkan Tiryaki, minik öğrencileri hediyeleriyle sevindirdi. Oyuncaklarını alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Tiryaki “Çocuklarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Onların yalın ve mutlu dünyasına girmek çok güzel Bu nedenle fırsat buldukça okul ziyaretleri yapıyor, her yaştan Altındağlı çocuğumuz ve gencimizle yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Altındağ’ı onları ve onların geleceğini düşünerek şekillendiriyoruz” dedi.
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