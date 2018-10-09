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09 Ekim 2018 Salı 16:18

Başkan amcalarından miniklere oyuncak sürprizi

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, minik öğrencilere oyuncak dağıttı.İznik Müftülüğüne bağlı Çakırca Mahallesi Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4-6 yaş arası miniklerin ihtiyaç duyduğu eğitici ve öğretici oyun setleri İznik...

Başkan amcalarından miniklere oyuncak sürprizi
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İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

İznik Müftülüğüne bağlı Çakırca Mahallesi Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4-6 yaş arası miniklerin ihtiyaç duyduğu eğitici ve öğretici oyun setleri İznik Belediye Başkanı tarafından miniklere teslim edildi. İznik tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini dile getiren Osman Sargın, bu hizmetlerin öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun ettiğini söyledi.

Başkan Osman Sargın, “Geleceğimizin emaneti, bugünün ortakları miniklerimizin dinî yönden eğitimlerine büyük katkı sağlayan müftülüğümüze bağlı Kur’an kurslarımızı önemsiyor ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde belediyelerin eğitim kurumlarına desteği kanunî hâle geldi. İlçemizde bütün eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ufak ve büyük demeden gerek inşaat işlerinden gerekse de ders araç gereçleri anlamında desteklerimiz sürüyor” dedi.
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