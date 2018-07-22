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22 Temmuz 2018 Pazar 11:26

Başkan Ay, düğün yapan gençlerin hayallerini gerçekleştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yuva kuran genç çiftin hayallerini gerçekleştirdi. Başkan Ay, makam aracını gelin arabası yaptı, genç çifte tahsis etti.Mutlu bir yuva kurmak isteyen Adem ve Yasemin isimli gençlerin bir hayalleri...

Başkan Ay, düğün yapan gençlerin hayallerini gerçekleştirdi
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yuva kuran genç çiftin hayallerini gerçekleştirdi. Başkan Ay, makam aracını gelin arabası yaptı, genç çifte tahsis etti.

Mutlu bir yuva kurmak isteyen Adem ve Yasemin isimli gençlerin bir hayalleri vardı. Belediye Başkanının makam aracını gelin arabası yapmaktı. Genç çift bu hayallerini tanıdık vasıtasıyla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a ilettiler. Başkan Dursun Ay da gençlerin bu ricasını kırmayarak 81 AT 001 plakalı makam aracını gelin arabası yaptırdı. Süslenen gelin arabası ile gelin almaya gidildi. Mutlulukları gözlerinden okunan Damat Adem Yiğit, “Eşimle birlikte hayalimiz vardı. Başkanımızdan rica ettik bir tanıdık vasıtasıyla ulaştık kendisi bizim ricamızı kırmadı, kendi makam aracını süsletip bize gönderdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gelin Yasemin Yiğit “Çok güzel bir duygu gerçekten. Bir mesaj attık başkanımıza sağ olsun kendisi de değerlendirdi bizim ricamızı kırmadı arabasını süsletip yolladı. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen düğünde genç çift ile birlikte yakınları bol bol eğlendiler.
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