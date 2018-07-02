Başkan Aydın: “Herkes için daha güzel bir hayat için çalışıyoruz”

Eyüpsultan Belediyesi, “Huzurlu bir şehir, mutlu insanlar” sloganıyla ilçedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal hizmetleri, kardeşlik ve duygu birliği olarak tanımladıklarını ve öyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Aydın, “Bacası tütmeyen bir evden de, yetim bir yavrumuzdan da engelli bir kardeşimizin hayata tutunmasından da sorumlu olduğumuz düşüncesindeyiz. Şeyh Edebalı’nın Osman Beye nasihatı, kulağımızda küpe: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanımızı yaşatmak, herkes için daha güzel bir hayat için çalışıyoruz. Mutlu insanlar ve mutlu şehir hedefiyle yola çıktık. Bu hedefle, dezavantajlı kardeşlerimizin hayata tutunması için Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’mizi (ESER) hizmete aldık. Eyüpsultan İş ve Kariyer Geliştirme Merkezi’mizi kurduk. İş arayanlar ile iş verenleri buluşturduk. İŞKUR ortaklığında kurduğumuz merkezle, insanımızın yetenek ve donanımlarına göre istihdam edilmesinin yolunu açtık. Mesleki eğitim kurslarıyla hayata yeni pencereler açtık.Kadınlarımız için Eyüpsultan Kadın Emeği Programı’nı (ESKEP) kurduk. Kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerine değer kattık. Yetenek ve hobi kurslarıyla ortaya çıkan eserlerin tüketiciye arz edilmesini sağladık.Yola çıkarken parolamız; mutlu insan, huzurlu şehirdi. Yola aynı parolayla devam ediyoruz. Hamdolsun, Eyüpsultan’da iyi şeyler oluyor” dedi.

İlçede gerçekleştirdikleri sosyal hizmetlere ilişkin bilgiler veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Engelli vatandaşlarımızla hayat arasındaki bütün engelleri kaldırmak için 2015’te kurulan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER), İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Merkez, sadece Eyüpsultan’da değil aynı zamanda çevre ilçelerimizde ikamet eden 15 yaş ve üzeri zihinsel ve fiziksel engelli kardeşlerimize de hizmet veriyor. ESER, engelli kardeşlerimizin el becerilerini geliştiriyor ve mesleki eğitimlerle hayata tutunmasını sağlıyor. ESER’de eğitim ve kurs programlarımız 11 ana başlıkta toplanıyor.Her yıl bu kurslardan yaklaşık 200 özel kardeşimiz istifade ediyor. Yüzde 40 engelli raporuna sahip olan kardeşlerimiz ESER’de hizmet alabiliyor. 650 metrekarelik alanda hizmet veren ESER, Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda; toplum düzeni ve sosyal hizmetler kategorisinde 3’üncü oldu. 4 buçuk yılda bin 350 engelli vatandaşımız ESER’den hizmet aldı” diye konuştu.