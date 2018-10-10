GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:02

Başkan Aydıner, Bayrampaşa’daki din görevlileri ile yemekte buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İstanbul Bayrampaşa’da yemek düzenlendi. Yemeğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra ilçede görev yapan yaklaşık 250 din görevlisi katıldı.

Başkan Aydıner, Bayrampaşa'daki din görevlileri ile yemekte buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İstanbul Bayrampaşa’da yemek düzenlendi. Yemeğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra ilçede görev yapan yaklaşık 250 din görevlisi katıldı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bayrampaşa’da yemek düzenlendi. Hasbahçe Davet Evi’nde gerçekleşen yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük ile ilçedeki din görevlileri ve Kur’an kursu çalışanlarından oluşan yaklaşık 250 vatandaş katıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken dualar edilmesiyle devam etti. Ardından yemekte İslam dininin hoşgörü ve barış dini olduğuna dikkat çekilirken din görevlilerinin toplumdaki rolüne vurgu yapıldı. Camilerin Müslümanlar için çok önemli bir buluşma noktası olduğu ifade edilirken tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

"Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapacağınız kanaatindeyim"

Din görevlilerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İnsanları uyarmak, yön vermek zorundayız. Çünkü biz Bayrampaşa Belediyesi olarak bu ilçede sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, tüm toplum içindeki demografik yapıda hiçbir ayrım gözetmeden onları kucaklayarak bir strateji belirledik. Böyle güzel bir toplum içinde sevgiyi, dostluğu, kardeşliği yaygınlaştırmak üzere hep beraber çalışmak zorundayız. O nedenle sizlerin üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapacağınız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku