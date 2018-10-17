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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:05

Başkan Benli, her gün vatandaşların sorunlarını dinliyor

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak 7’den 77’ye tüm vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini hafta içi her gün makam odasında dinliyor. Benli, Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat vererek hızlı çözüm sağlıyor.Ulaşılabilir...

Başkan Benli, her gün vatandaşların sorunlarını dinliyor
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Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak 7’den 77’ye tüm vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini hafta içi her gün makam odasında dinliyor. Benli, Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat vererek hızlı çözüm sağlıyor.

Ulaşılabilir bir başkan olmasıyla dikkat çeken, İstanbul’un doktor ve tek kadın belediye başkanı Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, sosyal belediyecilik anlayışıyla hafta içi saat dörtten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor.

Göreve geldiğinden beri halk günlerine devam eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ‘’Avcılarlı hemşerilerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Belediye yönetiminde sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımızın taleplerini ilgili birim müdürlerimize ileterek hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuiyeti bizim çok önemli’’ dedi.

Vatandaş Memnun

Öte yandan halk gününe katılan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin bu uygulamasından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek hem çalışmalarından dolayı hem de halk günü düzenleyerek birebir görüşme fırsatı verdiği için Başkan Toprak’a teşekkür ettiler.
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