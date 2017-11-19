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19 Kasım 2017 Pazar 13:14

Başkan Böcek :“ Yılda 2 milyon lira tasarruf ediyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çakırlar Mahallesi’nde 160 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretimi Tesisinde çalışmaları inceledi.Konyaaltı Belediyesi Çakırlar Mahallesi’nde 160 bin metrekare...

Başkan Böcek :' Yılda 2 milyon lira tasarruf ediyoruz”
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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çakırlar Mahallesi’nde 160 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretimi Tesisinde çalışmaları inceledi.

Konyaaltı Belediyesi Çakırlar Mahallesi’nde 160 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretim Tesisinde geçtiğimiz yıl inşa edilen sera ile fidan üretim kapasitesini de artırmıştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek mevsimlik çiçek, ağaç ve ağaççık üretimi yapan Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretimi Tesisinde çalışmaları inceledi.

Fidanlıkta; 1250, 1000 ve 325 metrekare olan kapalı sera alanını yeni inşa edilen 1000 metrekare sera ile artırdıklarını dile getiren Başkan Böcek, burada yaptıkları üretimle yılda 2 milyon liraya yakın tasarruf ettiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Sedat Karabulut ile birlikte Fidanlıkta bitki üretimi yapan çalışları ziyaret eden Başkan Böcek, yılda ortalama 30 bine yakın çalı ve çalı grubu bitki üretimi yaptıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan fidanlıkta; Sındazinnia, Elegans, Gazania hybrida, Petunya Hybrida, Brassica Oleracea (süs lahanası), Tagetes Erecta (kadife çiçeği), Viola Tricolor (hercai menekşe) gibi çiçekler üretiliyor. Bununla birlikte Hibiscus, Rosa Sinensis (japon gülü), Ligustrum Vulgare (kurtbağrı), Ruellia Brittoniana, İrisine Herbstii, Duranta Erecta, Abelia Grandiflora ve Lantana Camara (mine) gibi bitkilerinde üretimi yapılıyor.

Başkan Böcek, yine tesis içersinde yer alan demir ve ahşap işleri atölyelerinde de çalışmaları inceledi.

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