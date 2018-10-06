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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:17

Başkan Bozkurt iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt iş yeri açılış merasimine katıldı.İş yeri açılış merasimine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, çok sayıda iş adamı...

Başkan Bozkurt iş yeri açılışına katıldı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt iş yeri açılış merasimine katıldı.

İş yeri açılış merasimine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, çok sayıda iş adamı ve vatandaşlar katıldı.

İş yeri açılış merasimi yapılan dua sonrası Başkan Bozkurt ve Müdür Eroğlu’nun kurdeleyi kesmesi ile açıldı. Daha sonra yeni açılan iş yerini gezen protokol üyeleri yapılan malzemeleri gezdi. Akabinde ise Başkan Bozkurt iş yeri sahibi ve yakınlarına hayırlı olsun temennilerini ifade etti.
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