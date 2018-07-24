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24 Temmuz 2018 Salı 13:00

Başkan Bozkurt’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 24 Temmuz Basın Bayramı ve basından sansürün kaldırılışının 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Bozkurt, açıklamasında, ‘’Basın, yaşadığımız bölge...

Başkan Bozkurt'tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 24 Temmuz Basın Bayramı ve basından sansürün kaldırılışının 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt, açıklamasında, ‘’Basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamakta vatandaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Basın günümüzde şeffaf ve sorgulanabilir yönetim anlayışının bir parçasıdır. Basının; içinde yaşadığı toplumun, milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak doğru ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi kamuoyunun nazarında oldukça önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 110. yıl dönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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