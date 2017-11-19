Başkan Çerçi Yunusemre’nin yeni projelerini anlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi ile Mesir Tabiat Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve il yönetimini ağırladı. Mesir Tabiat Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Partililere Yunusemre Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, Manisa’nın en büyük ve en fazla göç alan ilçesi olan Yunusemre’nin sorunlarını bildiklerini, bu sorunlara çözüm olacak projeler ürettiklerini aktardı.

Yönetimde 4 yılı geride bırakmaya hazırlanırken güzel hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Çerçi, “2014 yılında göreve geldiğimizde şehrimizin geleceği ile ilgili ciddi kararlar almamız gerekiyordu. Yunusemre Manisa’nın en fazla göç alan ve en büyük ilçesi. Nüfusumuz geçen yıl 9 bin kişi arttı. Biz göreve geldiğimizde Muradiye’nin nüfusu 6 binlerdeydi. Şu anda Muradiye’de 23 bin kişi yaşıyor. Çok fazla göç aldığımız için imar ve sanayi ile ilgili adımlar attık. Türkiye’ye örnek bir toplu konut hamlesi başlattık. Bunun yanında Gürle OSB Kent Projesi ile de sanayide çalışan kardeşlerimize yönelik adım attık. Toplamda 10 bin 500 konut inşa edeceğiz. Bunun yanında kentsel dönüşüm projemiz de bakanlıkta onay bekliyor. Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili de çalışmalarımız başladı. Makyaj belediyeciliği değil şehrimizin yarınlarını düşünüyoruz” dedi.



Loading...

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise, il teşkilatı olarak Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin pekçok güzel projeye imza attığını söyledi. Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan Mersinli, “Mehmet Başkanımız göreve başladığı günden bu yana Yunusemre’nin kaderini değiştirecek projelere imza atıyor. Gerek altyapısı gerek üstyapısı ile şehrimize yeni bir vizyon kazandırıyor. Belediyecilik alanında da Yunusemre Belediyesi’nin ilerleyen zamanlarda rol model bir belediye olacağına inanıyorum. Biz başkanımızın vizyonuna ve çalışmalarına inanıyoruz. Her zaman onun yanındayız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve AK Parti Manisa İl Yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.