Başkan Duruay’dan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duruay mesajında, gece gündüz demeden, fedakarca çalışan basın emekçilerinin çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu bildirdi. Basın mensuplarının, halkın şeffaf, tarafsız ve güvenilir bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Duruay mesajında şunları kaydetti:

"Türk basını her zaman demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Milli değerlerimize saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini benimseyen basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Basınımız; haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatan değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım."