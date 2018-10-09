Başkan Edebali pazar denetiminde

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, gerçekleştirdiği pazar denetimiyle son dönemde pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaptı, vatandaşların görüşlerini dinledi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Şirinevler pazar yerinde denetim gerçekleştirdi. Son dönemde özellikle pazarlardaki sebze ve meyve fiyatlarında görülen ve vatandaşların tepkisini çeken fiyat dalgalanmalarına karşı denetimde bulunan Başkan İsmail Hakkı Edebali, etiket incelemesinde de bulundu. Tezgah temizliği, ürün kalitesi ve standartlara uygun fiyat uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren pazar esnafını tebrik eden Başkan Edebali, etiket fiyatlarında uygunsuzluk bulunan esnafa da uyarılarda bulundu. Pazar denetimi esnasında esnafla da sohbet eden Başkan Edebali, vatandaşların fiyatlar hakkındaki görüşlerini de dinledi.

Gerçekleştirdikleri denetimde vatandaşların pazarla ilgili taleplerini, eleştirilerini, şikayetlerini değerlendirerek pazar esnafının görüşlerini aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın,yüksek fiyat artışı uygulayan esnafın fırsatçılık yaparak vatandaşları mağdur etmesine izin verilmemesi konusundaki talimatlarını da göz önünde bulundurarak daha önce belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz pazar yeri denetimlerini zabıta ekiplerimizle birlikte yoğunlaştırdık. Zabıtalarımız ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanımız Ahmet Refik Aksu ile birlikte Şirinevler pazarında denetimlerde bulunduk. Hem pazar esnafımızın görüşlerini hem de vatandaşlarımızın pazarla ilgili taleplerini, eleştirilerini, şikayetlerini değerlendirdik” dedi.