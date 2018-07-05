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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:25

Başkan Ergül: "Sinop’ta bu sene turizm zayıf”

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, turizm sezonunu değerlendirerek, "Sinop’ta geçmiş yıllara göre turizm biraz zayıf" dedi.Başkan Ergül, geçen senelere göre 2018 yaz dönemini biraz zayıf gördüğünü belirterek, ”Sinop’ta bu sene...

Başkan Ergül: 'Sinop'ta bu sene turizm zayıf”
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Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, turizm sezonunu değerlendirerek, "Sinop’ta geçmiş yıllara göre turizm biraz zayıf" dedi.

Başkan Ergül, geçen senelere göre 2018 yaz dönemini biraz zayıf gördüğünü belirterek, ”Sinop’ta bu sene geçmiş yıllara göre turizm biraz zayıf. Bunun tabii çeşitleri etkenleri olabilir. Seçim geçirdik. Bunun etkenleri olabilir. Üniversite sınavları. Bunun etkenleri olabilir. Bayram. Bunlardan bir tanesi olabilir. İnşallah bundan sonraki dönemlerde Sinop turizmi canlanır. Sinoplular da turizmden daha çok faydalanırlar. Belediye olarak hazır mısınız dersek, biz hazırız. Temizlik ekibimizle, araçlarımızla hazırız. Bizim en ufak bir eksiğimiz yok. Gelsinler biz gereğini yaparız” diye konuştu.
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