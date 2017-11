Başkan Genç, yapılan hizmetleri anlattı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğünün toplantısına katıldı. Belediye personeline hitap eden Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı yol çalışmaları ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Ortahisar Belediyesi’nin asfalt ve beton yol çalışmalarında hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yeterli duruma geldiğini belirten Başkan Genç, " Fen İşleri ve Destek Hizmetleri’nde 260 civarında çalışanımız bulunmakta. Şu an itibarıyla 55 bin ton asfaltımızı fiilen zemine sermiş durumdayız. Hedeflerimizi yüzde yüz gerçekleştirmiş durumdayız. Kuru betonda ise hedefimizin iki katını tutturmuş olacağız. Diğer yandan bizim kademelerimizde yapılan tamirat ve bakım oranı da çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Biz belediyemizin kurumsallaşma sürecini tamamlarken Destek Hizmetleri ile Fen İşleri Müdürlüğümüzün makine parkı çok geriydi. Kapanan belde belediyelerinden gelen yarı ömürlü araçlarımız vardı. Ama bizim seçim sürecinde halkımıza bir sözümüz vardı. Bu yolları bitireceğiz diye söz vermiştik. İlçemizde bin 798 km’lik yol ağı var. İnşallah görev süremiz sona ermeden bunun yüzde 90’dan fazlasını halletmiş olacağız. Bu da önümüzdeki yıllarda daha çok çalışacağız anlamına geliyor" dedi.

Kuru betonda iddialıyız

Milletin parasını millete hizmet yolunda daha en iyi ve en verimli şekilde kullandıklarını ifade eden Başkan Genç, kuru betonda da iddialı olduklarını söyledi. Başkan Genç, "Milletimizin parasını milletimize hizmet yolunda en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmak bizim vazifemizdir. Böyle bir sorumluluğumuz var. 10 milyon 750 bin liralık makine parkı oluşturduk. Allaha şükür beton santrali, asfalt plenti gibi ünitelerimizle topyekün çalışacak bir yapıyı oluşturduk. Biz en çok parayı asfaltın temel malzemesine veriyoruz. Ve bu para dışarı gidiyor. O nedenle şöyle bir değerlendirme yaptık. Acaba biz kuru betonla birlikte asfalt standartlarında uzun ömürlü ve dayanıklı bir çalışmayı yapabilir miyiz? Bunun için arkadaşlarımızı bu çalışmaların yapıldığı Samsun’a gönderdik. Bu işin inceliklerini çok iyi öğrendiler. Kuru beton ile ilgili analizlerimiz C 35 beton tarzında... C 25 kuvvetli sıkıştırılmış bir betondur. Ama C 35 diğer betonlardan daha mukavemetli ve daha kuvvetli bir betondur. Böyle bir standardı yakaladık. O nedenle kuru betonda iddialıyız. Şehrimizin ekonomisini de düşünmek zorundayız. Bir belediye başkanının bir taraftan şehrin ekonomisini düşünürken diğer taraftan da ülkenin ekonomisini hesap etmesi lazım. O nedenle kuru beton tekniğini asfalta oranla daha ekonomik ve uzun ömürlü olduğu için tercih ediyoruz. Özellikle Çağlayan gibi yukarı kodlarda bulunan mahallelerimizde kuru beton çalışması yapacağız. Döktüğümüz kuru beton havaalanı betonu kadar kaliteli. Bütün bu hizmetlerin sahibi sizlersiniz. Biz sadece personelimizle beraber bu hizmetleri yönlendiriyoruz. Bütün kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Kışa hazırlıklı olmalıyız “

Kış hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, kış aylarıyla ilgili tecrübe eksikliği olduğunu belirterek, "Çünkü kar bu şehirde çok zaman kalmış değil. Bu konuda vatandaşlarımızın sabrını zorlamadan hastane, okul yolu ve ana akslarda büyükşehir ile koordineli olarak çalışıyoruz. Büyükşehir ile koordineli olarak kışa hazırlıklı olmalıyız. Bu sene teknik olarak müdahalede daha geniş imkânlara sahip olacağız. Gece gündüz demeden bu hizmeti vereceğiz." diye konuştu.



Konuşmasının son bölümünde belediye çalışanlarının özlük haklarına değinen Başkan Genç, "Verilen emeğin tam karşılığını aldığınızdan emin değilim. Ama belediye başkanınız olarak bir kuruş daha imkanım olduğu müddetçe onu da sizlerin maaşına yansıtmak niyetimdeyim. İmkânlarımız ancak bu kadarına elveriyor. Bugüne kadar müdürlerimizle ve sizlerle ahenkli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Ben çalışma performansımızı büyük oranda olumlu değerlendirdiğimi belirtmek istiyorum. Rütbemiz, statümüz ne olursa olsun, hepimiz gelip geçiciyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Cenab-ı Allah bu hizmeti nasip ederse o hizmeti yapabilirsiniz. Bir aile bütünlüğü içinde bu işi yapacağız. İş güvenliğine çok önem veriyoruz. İş güvenliği her şeyden önemlidir. Bunu gözeterek çalışmalarınızı yürütün. Allah bundan sonraki işlerimizde de kazasız belasız çalışmayı nasip etsin diyorum" dedi.