Başkan Görgen: 'Hatay'ın tescilli tatlısı Antakya künefesi uluslararası düzeyde tanıtılacak'

Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli tatlısı Antakya künefesi, kurulan Künefeciler Derneği ile daha iyi tanıtılacak. Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen amaçlarının Antakya künefesini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına...

Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli tatlısı Antakya künefesi, kurulan Künefeciler Derneği ile daha iyi tanıtılacak. Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen amaçlarının Antakya künefesini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Antakya’da kurulan Künefeciler Derneği (KÜNDER) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli tatlısı Antakya künefesini en iyi şekilde tanıtmak için kolları sıvadı. Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen, derneğin, Antakya’nın tescilli Antakya künefesini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak, sektörün üniversite desteği ile eğitimin alt yapısına nitelikli ve kaliteli usta yetiştirilmesinin sağlanması amacı ile kurulduğunu belirtti.

Tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar da bulunan Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen “Bugün itibari ile Künefeciler Derneğimizi istişare toplantısı ile faaliyete geçirdik. KÜNDER’in 3 temel amacı var. Gerçek Antakya künefesini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, hak ettiği yere taşımak, gastronomi şehri Hatay’ımıza katkıda bulunmak. Sektörün esnaflarını bir araya getirerek, sektörün ortak sorunlarına, ortak çözümler üretmektir. Bu sektör için KÜNDER ve üniversite birliği ile eğitim sınıfı açacağız” dedi.