Başkan Güzbey’den, Arap gazetecilere FETÖ ile mücadelede destek çağrısı:

Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (AGC) Mehmet Emin Güzbey, bazı Arap ülkelerinden çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen yabancı gazetecilere FETÖ ile mücadelede destek çağrısında bulunarak, “Sizlerden de bu örgütün...

Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (AGC) Mehmet Emin Güzbey, bazı Arap ülkelerinden çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen yabancı gazetecilere FETÖ ile mücadelede destek çağrısında bulunarak, “Sizlerden de bu örgütün kirli yüzünü ülkelerinize anlatmanızı ve halklarınızı bu örgütün ne kadar hain olduğu noktasından bilgilendirmenizi istiyoruz” dedi.

Arap Gazetecileri Evi Derneği üyesi Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, Sudan, Yemen, Mısır uyruklu Arap ülkelerinden toplamda 40 gazeteci çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Afyonkarahisar’a geldiler. Kentteki sucuk işleme tesisleri ile birlikte mermeri ile ünlü İscehisar ilçesinde mermer işleme tesisleri ve fabrikalarını gezen Arap gazeteciler ardından AGC’yi ziyaret ettiler. Arap gazetecileri burada meslektaşları olan AGC Başkanı Mehmet Emin Güzbey, AGC 2. Başkanı İsmail Akar ve AGC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Birliktir karşıladıSamimi bir ortamda geçen ziyarette konuklar ve ev sahipleri tercüman vasıtası ile anlaştı. Ziyarette konuşan Başkan Güzbey, Afyonkarahisar ve Türkiye basını hakkında meslektaşlarına bilgi verdi. Ardından gündemdeki sıcaklığını koruyan İslam ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklar ve Türkiye’deki FETÖ ile mücadele konularına değinen Başkan Güzbey konuşmasında şunları söyledi:

“Bilindiği üzere İslam dünyasında yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Türkiye üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdi. İnsani anlamda ülkemizi sığınan mültecilere sahip çıkmak başta olmak üzere, karışıklıkların ve savaşların olduğu ülkelere insani yardımlarda bulunarak Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bizlerin sizlerden ayrıca bir ricası daha olacak. Sizlerinden yakından takip ettiği gibi 15 Temmuz 2015 yılında hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ülkemizde kanlı bir darbe girişim gerçekleştirildi. Biz Türkiye basını olarak devletimizin yanında olarak hain terör örgütünü anlatıp, üyelerini sürekli deşifre etmek için elimizden gelen gayreti fazlası ile gösteriyoruz. Ancak sizlerden de bu örgütün kirli yüzünü ülkelerinize anlatmanızı ve halklarınızı bu örgütün ne kadar hain olduğu noktasından bilgilendirmenizi istiyoruz. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine yaptığınız haber ve aktaracağınız bilgiler ile destek olmanızı istiyoruz.”

Afyonkarahisar’ın Arapça belgeseli hazırlanacak

Ziyarette Arap gazeteciler Başkan Güzbey’den Afyonkarahisar’a tanıtan Arapça bir belgesel hazırlanması talebinde bulundu. Başkan Güzbey, meslektaşlarının bu talebini geri çevirmeyerek derneğin Türkiye’deki kurucularından Burhan Köroğlu’nu telefon ile arayarak gazetecilerin bu isteğini iletti. Köroğlu’da talebi memnuniyetle karşılayarak belgeselin hazırlanması gereken bütün desteği vereceğini ifade etti.



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Gerçekleşen ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.