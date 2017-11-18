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18 Kasım 2017 Cumartesi 21:38

Başkan Kafaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ankara temaslarında bir dizi ziyarette bulunarak belediyenin yatırımları...

Başkan Kafaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ankara temaslarında bir dizi ziyarette bulunarak belediyenin yatırımları konusunda ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Kafaoğlu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 40 dakika görüşen Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin durumu ve yatırımları konularında brifing verdi. Kafaoğlu, Balıkesir’de yapacağı çalışmalar ve projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Kafaoğlu ziyaretin ardından görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir’e büyük önem veriyor. Balıkesir ile ilgili yapacağımız çalışmaları ilettim, kendisi de olumlu yaklaştı. Cumhurbaşkanımız ayrıca 25 Kasım tarihinde Balıkesir’e gelecek. Ziyaretinde kendilerini Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı da ilettim” dedi.

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