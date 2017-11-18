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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:59

Başkan Karayol 4. etap toplu konut uygulaması satış hakkında bilgi verdi

İncesu belediyesi olarak gerçekleştirilen toplu konut uygulaması hakkında bilgi verdi.Başkan Karayol, konuyla ilgili açıklamasında, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Kayseri İncesu Aksubağları 4. Etap Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki...

Başkan Karayol 4. etap toplu konut uygulaması satış hakkında bilgi verdi
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İncesu belediyesi olarak gerçekleştirilen toplu konut uygulaması hakkında bilgi verdi.

Başkan Karayol, konuyla ilgili açıklamasında, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Kayseri İncesu Aksubağları 4. Etap Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki 241 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır. Kayseri İncesu Aksubağları 4. Etap Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube İncesu Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 27Kasım - 29 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgili bankanın sadece İncesu Şubesi tarafından kabul edilecektir.

Konut seçimini yapan alıcı peşinatını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İncesu şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) ve İncesu Belediyesin web sayfası(www.incesu.bel.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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