Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:45

Başkan Kocaoğlu ve Emniyet Müdürü Aşkın’dan hayırlı olsun ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret ederek, yeni bina için hayırlı olsun temennilerini iletti.İzmir Ticaret Odası’nın...

Başkan Kocaoğlu ve Emniyet Müdürü Aşkın'dan hayırlı olsun ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret ederek, yeni bina için hayırlı olsun temennilerini iletti.

İzmir Ticaret Odası’nın 1. Kordon’daki yeni binası 13 Kasım’da faaliyete başlamasının ardından, ilk konukları olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyesi Hüseyin Saygılı’nın da katıldığı ziyarette İTO’nun yeni binanın Odaya, İzmir iş dünyasına ve İzmir’e hayırlı olmasını diledi. Demirtaş da binanın yapımı boyunca gösterdiği anlayış ve destekler nedeniyle Kocaoğlu’na ve ilgili tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür edip, binayı gezdirdi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da şube müdürleri ile birlikte İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret etti. Aşkın da binanın İTO’ya hayırlı olmasını dilerken, özellikle binadaki güvenlik önlemlerini inceleyerek, bilgi aldı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, binanın yapım süreci boyunca trafik ve çevre güvenliği konusunda verdiği desteklerle ilgili Emniyet Müdürü Aşkın’a teşekkür edip, binayı gezdirdi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<