Başkan Özkan’dan üçüz bebeği olan çifte ziyaret

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, biri kız, ikisi erkek üçüz bebeği olan çifti evlerinde ziyaret etti.Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde ikamet eden Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin üçüzleri Yiğit, Yağız...

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, biri kız, ikisi erkek üçüz bebeği olan çifti evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde ikamet eden Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin üçüzleri Yiğit, Yağız ve İrem Nur bebekleri ziyaret etti. Çifte çocuklarını sağlıklı, mutlu bir şekilde büyütmelerini temenni eden Başkan Özkan, beraberinde getirdiği bebek malzemelerini aileye hediye etti.

Ali Özkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren üçüzlerin annesi Melek Çevdir, "Üçüzlerimizin mutluluğunu bizleri ziyaret ederek paylaşan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri düşünerek, kendi elleriyle üçüzlerimiz için getirdiği bebek malzemeleri içinde Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiklerinde sosyal belediyecilik için”3 D” ile yola çıktıklarını belirten Başkan Ali Özkan, “Doğun, düğün ve definlerde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Yani doğumdan mezara kadar vatandaşlarımızla beraber olarak, mutlu günlerinde mutluluklarını arttırmak, acı günlerinde ise acılarını azaltmak için onlarla beraber oluyoruz. Bugünde bu kapsam da üçüz bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Dünyalar güzeli bebeklerimizi sevme fırsatı yakaladık. Çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Allah ömürleri boyunca yavrularımıza sağlık ve mutluluk versin” dedi.

(YK-MŞ)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 2507 ÜÇÜZ BEBEKLER

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