GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:52

Başkan Özkan’dan üçüz bebeği olan çifte ziyaret

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, biri kız, ikisi erkek üçüz bebeği olan çifti evlerinde ziyaret etti.Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde ikamet eden Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin üçüzleri Yiğit, Yağız...

Başkan Özkan'dan üçüz bebeği olan çifte ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, biri kız, ikisi erkek üçüz bebeği olan çifti evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde ikamet eden Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin üçüzleri Yiğit, Yağız ve İrem Nur bebekleri ziyaret etti. Çifte çocuklarını sağlıklı, mutlu bir şekilde büyütmelerini temenni eden Başkan Özkan, beraberinde getirdiği bebek malzemelerini aileye hediye etti.

Ali Özkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren üçüzlerin annesi Melek Çevdir, "Üçüzlerimizin mutluluğunu bizleri ziyaret ederek paylaşan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri düşünerek, kendi elleriyle üçüzlerimiz için getirdiği bebek malzemeleri içinde Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiklerinde sosyal belediyecilik için”3 D” ile yola çıktıklarını belirten Başkan Ali Özkan, “Doğun, düğün ve definlerde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Yani doğumdan mezara kadar vatandaşlarımızla beraber olarak, mutlu günlerinde mutluluklarını arttırmak, acı günlerinde ise acılarını azaltmak için onlarla beraber oluyoruz. Bugünde bu kapsam da üçüz bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Dünyalar güzeli bebeklerimizi sevme fırsatı yakaladık. Çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Allah ömürleri boyunca yavrularımıza sağlık ve mutluluk versin” dedi.

(YK-MŞ)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 2507 ÜÇÜZ BEBEKLER

BOYUT: 214 MB

SÜRE:4,12
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku