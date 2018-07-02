Başkan Remzi Aydın’dan İmar Barışı yasası açıklaması

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve ’İmar Barışı’ diye adlandırılan yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve ’İmar Barışı’ diye adlandırılan yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın İmar Barışı yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmar Barışı’nı devletin bir anlamda vatandaşla barışmasını sağlayan yasa” olarak nitelendirilen Başkan Remzi Aydın ,”Temel itibariyle ruhsatsız yada ruhsata aykırı olarak 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan konut, iş yeri ayırmaksızın bütün yapıları bir anlamda legalize eden, kayıt altına alan, tescil eden ve yapı kayıt belgesi vererek bunları resmileştiren bir süreci ihtiva ediyor.Vatandaşımızın hazine arazisi üzerinde gecekondusu varsa buna başvurup bu hazine arazisini satın alabilecekler. Kendi arazisi var, toprak tapusu var ama evi kaçak, onların da binalarını, bina tapusu diye tabir ettiğimiz, kat mülkiyetine dönüştürme imkanları olacak. Ya da yeni bina yapılmış ama iskanı alınmamış, su ve elektrik paraları şantiye tarifesi üzerinden geliyor.Bunlar artık bireysel abonelik yaparak konut yada iş yeri tarifesi üzerinden ödeme imkanına kavuşacak. Ya da iş yeri var ruhsat alamıyorlar, bina kaçak, iskanı yok, bunlar da artık ruhsat alabilecek hale gelecekler. Binalarda kaçak kısımlar kayıt altına alınarak legalize ediliyor. Dolayısıyla çok geniş alanda, geniş kitleleri ilgilendiren bir yasa, genel anlamda bir rahatlama, vatandaşımızın bir çok sorununu çözecek uygulama”dedi.

Yüzlerce vatandaşın yasadan yararlanmak için başvuru yaptığını ifade eden Başkan Aydın,Açıklamasında, İmar Barışı şeklinde adlandırılan sürecin yetkilisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunun altını çizen Başkan Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak Bakanlığın yetkililerine Belediye Hizmet Binasının girişinde bir oda tahsis ettiklerinden bahsetti.

Başkan Aydın ,”“Orada arkadaşlarımız hergün vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Danışmanlık hizmeti veriyorlar, başvuruları alıyorlar. Dileyen vatandaşlarımız mesai içerisinde oradan bilgi alabilirler, başvurularını yapabilirler. Başvurularımız, uzatılmadığı takdirde 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Şu ana kadar yüzlerce vatandaşımız geldi, başvurularını yaptı. Biz Belediye olarak, İmar Barışı ile ilgili bilgilendirme amacıyla bir broşür bastırdık. Bu broşürde biz temel bilgileri yazdırdık. Bunları dağıtıyoruz. Belediyemizden de broşürleri alabilirler”diye konuştu.

Yasanın vatandaşa güvence sağlayacak önemli bir yasa olduğunun altını çizen Aydın konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Herhangi bir binası olan vatandaşlarımız mutlaka başvursunlar. Binamız yok arsamız varsa bu imar barışına girmiyor. Başkasının arazisine bina yapmışsak bu imar barışı kapsamı dışında kalıyor. Vakıflar hariç kamu arazisine yapılmışsa imar barışına mutlaka başvursunlar.Dolayısıyla binalarını kayıt altına alsınlar, yarın ki süreçte buralarla ilgili bir tasarruf, yeni bir çalışma olacağı zaman bu belgeler mutlaka vatandaşlarımıza güvence sağlayacaktır. Örnek olarak 5 katlı bir bina var, toprak tapusu var, imar barışına başvurarak kat mülkiyetine dönüştürme ve herkesin kendi katının tapusunu alma imkanı getiriliyor. Vatandaşımızın bir çok alanda beklediği ve sorununu çözecek yaklaşımlar var bu yasada. Yasa uygulamaya başlandı. Yasa ülke çapında yaklaşık 13 milyon civarında binayı ilgilendiriyor ve ciddi çözümler getireceğini öngörüyor. Büyük bir kesimin sorununa neşter vurduğu için hükumetimize gerçekten teşekkür ediyorum.”