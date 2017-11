Başkan Sekmen’den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Çocukların her türlü hakkını güvence altına alan Çocuk...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Loading...

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Çocukların her türlü hakkını güvence altına alan Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyada yaşanan değişimler arasında önemli bir gelişmeyi de ifade etmektedir. Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir. Evlatlarımıza çağdaş yaşam imkânları sunmak, alacakları kaliteli eğitimle üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin ortak görevidir. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Toplumların gelişmişlik düzeyini ortaya koyan ve en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen Çocuk Hakları, aynı zamanda sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Bizim en büyük hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza her alanda gelişmiş ve lider bir Türkiye bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”