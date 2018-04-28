Başkan Sözen değişen kent Manavgat’ı anlattı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Değişen Kent Manavgat’ toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sözen’in Değişen Kent Manavgat toplantısına yaklaşık 2 bin 500 vatandaş katıldı. Vatandaşlar Başkan Sözen’in konuşmasını fuaye ve konferans salonundaki dev led ekrandan izledi. Toplantıya Başkan Sözen’in annesi Türkan Sözen, eşi Hatice Sözen, kızı İrem Sözen ve ailesi, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve partililer, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, Antalya ve Manavgat basını ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda 80 kişilik Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Tayfun Yılmaz şefliğinde “Özgürce Yaşa” adlı şarkıyı söyledi. Bu güzel başlangıçtan sonra söz alan Başkan Sözen konuşmasına Manavgat halkını ve katılanları selamlayarak başladı.

Projeleri sıraladı

Sözen konuşmasında “Allah’ın bize her türlü güzellikleri verdiği özel kentimize ilave ettiklerimiz” diyerek projelerini sıraladı: “Kente artı değer katan ve gurur duyduğumuz Atatürk Kültür Merkezi, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, zor koşullarda söktüğümüz Atatürk Stadyumu, kentimiz için önemi büyük olan meydanlarımız; Cumhuriyet Meydanı, Asım Okur Meydanı, Eski Belediye Meydanı, Manavgat Kent Meydanı ve Kapalı Otopark Projesi, Pazartesi Pazarı Kapalı Otopark ve Kent Meydanı düzenlemesi. Yaya Köprüsü Ulaşım Projesi, Türkiye’de İlk Defa Tek Parça Yaya Köprüsü, Hisar ve Örnek Mahallesi Yaya Köprüsü. Cem Kültür Evi Projesi. Kimlikli Cadde ve Sokak Projeleri ile esnaflarımızın yanındayız. Cadde düzenlemelerimiz; Atatürk, Fevzipaşa, Gülveren, Mithatpaşa, Hisar ve Herford Caddesi. 9 yılda 290 km imar yolu yaptık. Çiçek Sokak, Nikah Salonu, Banka ATM’leri düzenlemesi, Manavgat’ın üç girişine Kent Simgesi. Daha yeşil Manavgat için; Irmak Kenarı Rekreasyon Düzenlemeleri, Manavgat Şelalesi Çevre Düzenlemesi; yasal kavgamızı verdik ve kaygı duymadan rant kapısı olmasını engelledik ve en yakın zamanda kentte yaşayanların kartla gireceği bir sistem oluşturacağız. " dedi.

9 yılda 120 park

Tarık Akan, Jale İnan, Şehitlerin ismi verilen parkları hatırlatan Başkan Sözen, her Mahalleye Bir Park Projesi ile 9 yılda 120 parkı mahallelerine kazandırdıklarını söyleyen Başkan Sözen şöyle devam etti:

" Göreve başladığımızda kişi başına düşen 1 buçuk metrekare yeşil alanı, 3 buçuk metre kareye çıkardık. Mesire alanlarımız; Yemişli, Boğaz Mevkii Orman Alanı ve Örenşehir Mesire Alanı. Tarihimize sahip çıkıyoruz; Antik Side Kentsel Tasarım projesi ile Side yeni yüzüne kavuşuyor. Side turizmde dünyanın merkezi olacak. Son derece önemli bu projeyi bizi engellemeye yönelik baskılara geçit vermeden, korkmadan, kaygısızca bu değişimi devam ettireceğiz. Giritliler Evi, Manavgat Kent Müzesi. Manavgat kitapçığında vaat ettiğimiz projelerimizin tamamını bitirdik ve taahhütlerimizi iki katına çıkardık. Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz; Manavgat Belediyesi Huzurevi, Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi, Toros Kadınları Emek Pazarı ve bunun ikinci aşaması, benim için çok önemli olan ve beni duygulandıran, ağlatan Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor Projesi en çok gurur duyduğumuz projedir. 78 kırsal mahallemizden gezilerimize katılan kadınlarımızdan Manavgat’ımızın tarihi turistik yerlerini görmeyenler var.Gezilerimize ara vermeden devam ediyoruz. Aile Danışma Merkezi, Kadın Spor Merkezleri ,Kadın Sanat Kursları, Kız Öğrenci Misafirhanesi, Haydi Kızlar Kampa Projesi, Kurs Eğitim Merkezileri, Side Gençlik Merkezi, Hoş geldin Bebek Projesi, Sosyal Market, Evde Bakım Hizmeti ile son 3 yılda 4 bin 500 eve hizmet götürüldü. Engelsiz Park, Halk Masası İletişim Merkezi. En çok önem verdiğimiz, en özverili çalışan birimlerimizden olan, halkımızın üzüntülü günlerinde yanında olduğumuz Cenaze Hizmetleri ve taziye çadırı hizmetimiz. "

"Belediye imkanlarını halkla paylaşıyoruz"

Belediye imkan ve kaynaklarını halkla paylaştıklarının altını çizen sözen, Ramazan ayında iftar çadırlarında aynı sofrayı paylaştıklarını, sabahları çorba ikramı, bir fincan kahve ile mutlu yıllara projeleri ile ile turizme katkı sağladıklarını söyledi. Nehirden Denize Projesini, yılda on bin kişinin kullandığını kaydeden Sözen "Tüm canlılara sahip çıkıyoruz, sevimli dostlarımız Hayvan Barınağında sıcak yuvalarında. Merkezdeki hizmetlerimizi köylerimize taşıdık; Kırsal Kesim Mahalle Evleri, Mahalle Muhtarlık Evleri, Kapalı Pazar Alanı Düzenlemesi, Çok Amaçlı Kapalı Alan ve Çevre Düzenlemeleri. Muhtarlar Çalıştayı, Bisiklet Yolları, Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri. Asfalt Plent Tesisi; 9 yılda toplam 560 km sathi kaplama, 260 km sıcak asfalt çalışması yapıldı. Hizmet kalitemizi arttırdık; Side Ek Hizmet Binası, Belediye Hizmet Binası yenilendi. Tapu birimi yeni yerinde, Fen işleri çözüm timi iş başında, Çağrı Merkezi ve WİFİ hizmeti.” diye konuştu.

" Yatırımlara engel olmaya çalışanlar var "

Manavgat’ta heyecanlarını kırmaya, yatırımlara engel koymaya çalışanlar olduğunu söyleyen Başkan Sözen " Artık söylemek gerekiyor. Biz bu söylemlerden hep uzak kalmaya çalıştık ama artık bilmeniz bizim sorumluğumuz ve görevimiz. Haftada birkaç müfettiş ağırlayan, sürekli sarı zarflarla soruşturma izinleri gelen bir belediye başkanı ve çalışma arkadaşları olarak asla yılmadık, yılmayacağız. Manavgat’a hizmet etmeyi kısır kasaba siyaseti zanneden insanlar, kendilerini Kaf dağında görenler, soruşturma kağıtlarını basına ulaştırmayı siyaset sanıyorlar. Biz bu filmi daha önce de gördük. Sizlerin desteği ile daha önce 18 ay sizlerden ayrı kalmamıza rağmen aynı inançla çalışmamıza, daha hırslı bir şekilde süreci sahiplenerek devam ettik. Bizi baskı ve sindirme ile kamçılıyorlar aslında kendilerine teşekkür etmem gerekiyor ama bu yöntem kendilerine bir şey kazandırmaz. Bizler şuna inanıyoruz ki bu kenti yönetebilecek, bu kentin yarınlarında etkin olabilecek, yüreğinde bu süreçleri hisseden bir çok insanımız var. Ama bu süreçlerin yüreklice götürülmesi, medeni cesaretlerle götürülmesi en doğru olandır" dedi.