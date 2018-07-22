Başkan Sözen’den taziye ve geçmiş olsun mesajı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin roketli saldırısında şehit olan ve yaralanan güvenlik korucuları için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin roketli saldırısında şehit olan ve yaralanan güvenlik korucuları için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Irak sınırındaki Balkaya Dağları Üs Bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketli ve uzun namlulu silahlı saldırı sonucu şehit düşen Güvenlik Korucusu ve yaralanan 2 korucu için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sözen mesajında, "Hakkari Şemdinli Balkaya üst bölgesine PKK’lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu Güvenlik Korucumuz Sait Demirbaş şehit oldu, Güvenlik Korucularımız Zeki Karakoç ve Recep Sevim yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain, alçak olayı gerçekleştiren PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını, işbirlikçilerini ve siyasi uzantılarını lanetliyorum" dedi.