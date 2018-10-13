Başkan Sözlü: 'Dünya bir mutfaksa, Adana başkenti olmalıdır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Eğer dünyayı büyük bir mutfak sayarsak, dünyanın başkenti Adana olmalıdır" dedi.Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival alanına gelen yerli...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Eğer dünyayı büyük bir mutfak sayarsak, dünyanın başkenti Adana olmalıdır" dedi.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Adana’nın birbirinden lezzetli tatlarıyla tanıştı. Adana kebap, şırdan, bici bici gibi yöresel tatların ön plana çıktığı festivalde, ziyaretçiler lezzetlerin tadını doyasıya çıkarttı.

2. Adana Lezzet Festivali’yle ilgili açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu gibi festivallere bakış açımız, Adana’nın bütün zenginliklerini önce Türkiye’ye sonra da tüm dünyaya tanıtmak. Eğer dünyayı büyük bir mutfak sayarsak, dünyanın başkenti Adana olmalıdır. Azerbaycan’dan, Rusya’dan sadece bu festival için Adana’ya gelen misafirlerimizi gördüm. Lezzet Festivali, Adana’nın turizmine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.