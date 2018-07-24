Başkan Tekintaş: 'Akyazı Mahallemize 17 kilometrelik sıcak asfalt yapıyoruz'

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği Akyazı Mahallesi’ni, 17 kilometrelik sıcak asfalt ile buluşturacaklarını söyledi.Altınordu Belediyesi, birçok mahallede olduğu gibi Akyazı Mahallesi’ni de...

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği Akyazı Mahallesi’ni, 17 kilometrelik sıcak asfalt ile buluşturacaklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi, birçok mahallede olduğu gibi Akyazı Mahallesi’ni de sıcak asfalt ile buluşturuyor. 7 kilometrelik kısmının tamamlandığı Akyazı Mahallesi’nde geri kalan 10 kilometrelik sıcak asfalt için ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Akyazı Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan çalışmalar hakkında personelden ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Akyazı Mahallesi’ni çok modern bir mahalleye dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Akyazı Mahallemizde ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Akyazı Mahallemize 17 kilometreye varan sıcak asfalt yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla 7 kilometrelik bir sıcak asfaltı milletimizin hizmetine sunduk. Bunları yaparken alt yapıyı yenileyerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, yağmur suyu hatları ve baskı beton kaldırımlarla çok modern hale gelen yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Nüfus yoğunluğu, sahili, içerisindeki kamu alanlarıyla Akyazı Mahallesi çok önemli mahallelerimizden bir tanesi, mahallemizde tüm alanlarda hizmetleri mahalle sakinlerimize sunacağız. Şehir içinde yaşayanların mutlu olduğu sürece, gülen yüzlü bir şehir olur. Biz de Altınordu ilçemizi gülen yüzlü, içerisinde yaşayanların mutlu olduğu bir şehre çevirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Başkan Tekintaş’ın inceleme ziyaretleri kapsamında kendisine eşlik eden Akyazı Mahalle Muhtarı Hakan Sarı, Akyazı Mahallesi’ne yaptığı çalışmalar dolayısıyla Başkan Tekintaş’a teşekkür etti.

Çalışmalarda mutlu sona ulaştıklarını aktaran Sarı, “Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş’a Akyazı Mahallemiz’e yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz tozdan topraktan kısa sürelide olsa sıkıntı yaşadı ama artık mutlu sona yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Başkan Tekintaş, kendisini çaya çağıran Öztürk ailesinin evine misafir oldu. Başkan Tekintaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ev sahibi Güngör Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Yapılan hizmetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Öztürk çifti, Akyazı Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Tekintaş’a teşekkürlerini iletti.