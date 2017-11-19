Başkan Toçoğlu, Akyazı’da ziyaretlerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı’da birtakım ziyaretlerde bulundu.

Akyazı İlçe Belediyesi’ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu devam eden çalışmalarla ilgili Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’dan bilgiler aldı. Başkan Toçoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi eliyle ilçeye kazandırılan ve açılışa hazırlanan İtfaiye Grup Amirliği’nde incelemelerde bulundu. Toçoğlu’na Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ile SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş eşlik etti. Akyazı’ya kazandırılacak olan modern itfaiye binasının sona yaklaştığını ifade eden Toçoğlu, “Akyazı İtfaiye Grup Amirliği binamız tamamlandı. İnce detaylar da bitmek üzere. 5 araçık garajı ve diğer tüm gereklilikleriyle tam techizata sahip. Bölgede çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Ardından kullanıma hazır olacak. Akyazı Grup Amirliği binamızda 16 personel ve 5 araçla Akyazı ilçemize ve bölgeye hizmet sunacağız” dedi.

Toçoğlu, “İtfaiye teşkilatımızı yenilenen yapısı ve son teknoloji imkanlarıyla büyük bir değişime tabii tuttuk. Teşkilatımızı modern binasına taşıdık. İlçelerimize müfrezeler kurduk. Grup amirlikleri inşa ettik. Yangın anında daha hızlı müdahalede bulunmak adına ilçelerimizde de teşkilatlandık. Akyazı’da bunun bir örneği. Olası bir yangında bu merkezden hızlı bir şekilde müdahalede bulunabileceğiz. İnşallah şehir geneline yayılan itfaiye birimlerimizle her geçen gün Sakaryalılara daha da iyi hizmet sunacağız” diye konuştu.



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Akyazı’da devam eden altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Toçoğlu, “Karapürçek ve Akyazı Küçücek Mahallesi Altyapı Projesi kapsamında da Küçücek mahallemize içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ederek mahallemizi sağlam altyapı ile buluşturuyoruz. Keremali İçmesuyu Projesi ile de 5 mahallemize birinci sınıf içmesuyu ulaştırırken aynı zamanda hat üzerine yerleştireceğimiz HES ile enerji üreteceğiz. Bu projemizde 16,5 kilometrelik hattımız tamamlanmak üzere. Kuzuluk Mahallemizin tüm atıksularını Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 70 kilometrelik kanalizasyon hattımızı tamamladık. Ayrıca ilçemize 10 milyon liralık içmesuyu yatırımı yaparak 79 kilometrelik bir hat inşa ediyoruz. Bu projemizde de sona yaklaştık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak Akyazılı hemşerilerimizi daha kaliteli ve bol içmesuyu ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.