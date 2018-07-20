Başkan Tuna’dan aileleri sevindiren uygulama

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesine başlandı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ailelerden gelen yoğun talep üzerine verdiği...

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesine başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ailelerden gelen yoğun talep üzerine verdiği talimatla Başkent genelinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje kapsamında ilk güvenlik kamerasını Keçiören Muhammed Ali Esertepe Rekreasyon Alanı’nda devreye soktu.

24 saat gözetim

Sistemin çalışmasına yönelik ayrıntılı bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, 20 parkla başlanan projeyi Başkent’teki diğer parklara da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu projenin yaygınlaştırılması için çalışma başlatılması talimatını verdi. Biz de ilk etapta çocuklarımızın yoğun olarak oyun oynadığı 20 prestij parkı belirledik. İlk uygulamayı da Muhammed Ali Esertepe Parkı’ndan başlattık. İki ay içinde de 20 parkın tamamında kamera sistemini kurmayı hedefliyoruz.”

Emniyet ile işbirliği

Çocukların ve ailelerin gönül rahatlığı içinde parklarda vakit geçirmeleri için hayata geçirilen projenin Emniyet birimleriyle de işbirliği yapılarak devam ettirileceğini belirten Kurtoğlu, şöyle konuştu:

“Parklarımız, ‘Kamera - Güvenlik İzleme Merkezi’ birimimizde güvenlik personelimiz tarafından 24 saat boyunca takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde devriye görevinde bulunan birimlere bu durum anında bildirilecek. Emniyet birimleri de olaydan haberdar edilecek. IP kamera sistemi sayesinde ayrıca Emniyet birimleri de parkları takip edilebilecek. Bunun dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasından da (‘ankara.bel.tr’) aileler, evindeki ya da işyerindeki bilgisayardan hatta cep telefonundan parkta oynayan çocuğunu canlı olarak izleyebilecek."

Proje kapsamında güvenlik kamera sistemine önümüzdeki süreçte teknik çalışmaları devam eden “panik buton"ları da entegre edilecek.