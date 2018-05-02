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02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:06

Başkan Uysal, Galata Kulesindeki video Mapping gösterisini gençlerle izledi

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Tarihi Galata Kulesi’nde özel Video Mapping gösterilerini gençlerle birlikte izledi.2-6 Mayıs tarihleri arasından düzenlenen İstanbul...

Başkan Uysal, Galata Kulesindeki video Mapping gösterisini gençlerle izledi
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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Tarihi Galata Kulesi’nde özel Video Mapping gösterilerini gençlerle birlikte izledi.

2-6 Mayıs tarihleri arasından düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Tarihi Galata Kulesi’nde 21:00 - 24:00 saatleri arasında özel Video Mapping gösterileri yer alıyor. İBB Başkanı Mevlüt Uysal da video gösterimini gençlerle birlikte izledi. Festivalin önemini anlatan Başkan Uysal, “Bugün açılışını yaptığımız 2-6 Mayıs arasında İstanbul Gençlik Festivali. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Burada Galata Kulesinde de buranın tanıtımı, aynı zamanda bir gösteri. Buradaki amaç festivalimizin duyurulması. Baktığımız zaman her ne kadar bu yıl üçüncüsü yapılıyor olsa da festivali yaklaşık 80 bin gencimiz ziyaret etti. Herhalde şu anda İstanbul’da en fazla ilgi gören festivallerden biri oldu” dedi.

Video Mapping gösterileri hakkında konuşan Başkan Uysal, “Arkadaşlarımız ilk bana sundukları zaman açıkçası bu kadar etkileyici olacağını düşünmüyordum. Burada bakınca sanki kule yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor. İlk ben bunu bilgisayardan seyrettiğim zaman bu kadar gerçekçi olacağını tahmin etmiyordum. Gayet etkileyici buldum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Video Mapping gösterilerini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonları ile saniye saniye kaydetti.
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