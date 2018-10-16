Başkan Uysal: “İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi’nin 2019 itibariyle bitirilmesi planlanıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM bünyesinde gençleri buluşturacak bir kuruluşun kurulması ve merkezinin İstanbul olması önerisinin ardından uluslararası gençlik merkezi için geçtiğimiz yıl megakentte harekete geçilmişti. Bakırköy’de inşa edilen yüzde 42’si tamamlanan İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Önümüzdeki 2019 itibariyle bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM bünyesinde gençleri buluşturacak bir kuruluşun kurulması ve merkezinin İstanbul olması önerisinin ardından uluslararası gençlik merkezi için geçtiğimiz yıl megakentte harekete geçilmişti. Bakırköy’de inşa edilen yüzde 42’si tamamlanan İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Önümüzdeki 2019 itibariyle bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı BM bünyesinde gençleri buluşturacak bir kuruluşun kurulması ve merkezinin İstanbul olması önerisinin ardından geçtiğimiz yıl megakentte hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi’ndeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yapımına Bakırköy’de devam edilen çalışmaları yerinde inceledi. İBB Yapı İşleri Müdürü Enver Mamur’un merkezde yürütülen çalışmaları anlattığı Uysal, merkez hakkında bilgi aldı. Faaliyete geçtiğinde dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin gerçekleştireceği farklı projelere ev sahipliği yapacak olan merkezin inşaatı yüzde 42 oranında tamamlandı. Başkan Uysal da uluslararası gençlik çatı organizasyonları için uzantı ofisi fonksiyonu taşıması planlanan merkezin 2019 yılında gençlerin hizmetine açılmasının planlandığını açıkladı. Merkezde 454 araçlık otopark, konferans salonu, çok amaçlı spor ve toplantı, sergi salonu, kütüphane, atölye, basketbol ve tenis sahaları, derslikler gibi birçok alan bulunacak. Merkezde belirli dönemlerde BM ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.

“2019 itibariyle bitirilmesi planlanıyor”

Gençlik adına gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İnanıyoruz ki önümüzdeki yıl itibariyle 2019 itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Bu gençlik merkezi şu anda tam ortaya çıkamamış olmakla beraber içerisinde konferans salonları, amfi tiyatro, sanat ve gösteri merkezleri sınıflar gençlerin sosyal yönleri geliştirme olarak alanlar mevcut. En son Cumhurbaşkanımız BM’nin bu yıl ki toplantısında yapmış konuşma da bir teklif sundu. Teklif de BM bünyesinde bir gençlik teşkilatının kurulması ve merkezi olarak da İstanbul’un belirlenmesi; merkez olarak da şu anda yapımını devamı yitirdiğimiz bu uluslararası gençlik merkezinin belirlenmesini önerdi. İnanıyoruz ki bu cumhurbaşkanımızın önerisi karşılık bulacak” dedi.

“İlave gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu şimdiden ilan etmek isteriz”

BM bünyesinde gençler için bir teşkilat kurulmasının önemli olduğunu ve merkezin İstanbul olması durumunda gereken tüm tesisleri yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Uysal, “Şayet bu kuruluş kurulamazsa gelecekte her halükarda kurulacaktır. Ama biz burayı zaten ihale ederken o teşkilatın merkezi olsun mantığıyla ihaleye çıkmamıştık. Kurulur ve İstanbul’un da merkez olması kabul edilirse bundan ilave olarak, yapılması gerekirse başka tesis ve merkezleri yapmaya hazır olduğumuzu şimdiden ilan etmek isteriz. Gerçekten yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İBB Gençlik Meclisi, BM Habitat ile ortak çalışma yürüterek, Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği’ni kurmak için 2 yıl geçerli olacak protokol imzaladı.