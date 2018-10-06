Başkan Uysal İstanbul’un kurtuluş yıldönümünü kutladı

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tüm istiklal kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum. İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir" dedi.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tüm istiklal kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum. İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Uysal kutlama mesajında, "İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde bu güzel şehri işgale karşı savunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.