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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:58

Başkan Uysal YAPEX’te

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25’incisi düzenlenen Yapı ve Restorasyon Fuarı’nı (YAPEX) ziyaret etti.Antalya’da 25’incisi düzenlenen YAPEX’e Muratpaşa Belediyesi Kaleiçi standıyla katıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit...

Başkan Uysal YAPEX'te
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25’incisi düzenlenen Yapı ve Restorasyon Fuarı’nı (YAPEX) ziyaret etti.

Antalya’da 25’incisi düzenlenen YAPEX’e Muratpaşa Belediyesi Kaleiçi standıyla katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da ANFAŞ EXPO Center’da 25’inci kez kapılarını açan Fuarı ziyaret etti. Başkan Uysal, Kaleiçi evi, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Yivli Minare ve Üçkapılar replikaları ile Kaleiçi’nin taşındığı Muratpaşa Belediyesi standında, ziyaretçileri ağırladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, fuarda ayrıca katılımcı belediyelere de Antalya adına “Hoş geldiniz” diyerek, sohbet etti.

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