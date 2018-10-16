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16 Ekim 2018 Salı 16:09

Başkan Uysal: “Yeni havalimanına 18 noktadan otobüsler hizmet verecek”

Yeni havalimanına ulaşımı sağlayacak araçlarda konforun öncelikli olacağını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,” Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek yeni havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek. O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1’inci ise ona ulaşımda dünyada birinci olacak diyebiliriz” dedi.

Başkan Uysal: 'Yeni havalimanına 18 noktadan otobüsler hizmet verecek”
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Yeni havalimanına ulaşımı sağlayacak araçlarda konforun öncelikli olacağını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,” Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek yeni havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek. O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1’inci ise ona ulaşımda dünyada birinci olacak diyebiliriz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı’da İSMEK’in sergi açılışına katıldı. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, yeni havalimanı ulaşımında konforun ve teknolojinin üst seviyelere taşınacağını belirtti.

Konfor ve teknoloji ön planda olacak

Yeni havalimanı ulaşımında kullanılacak araçların yeni ve konforlu araçlar olması üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Uysal,”Yeni havalimanımıza ulaşım en iyisi olmalı. Otobüslerimiz en yeni en i temiz haliyle olmalı. Havalimanına yolculuk yapmak isteyenle insanlar en kolay şekilde bilgi alabilmeli. Elindeki akıllı telefon ve mobil uygulamadan araçların hangi saatte ve nereden hareket ettiğini belkide bir müddet sonra bu sistemi direk evden koltuk rezervasyonu yapan sisteme dönüştürmek. Şuanda yapmış olduğumuz bir ihale vardı iptal olan. İptal ederken gerekçemiz kamu yararıydı. İki konuda kamu yararı birincisi düşündüğümüz fiyatlara çıkmamıştı. Sonra 755 milyona yine büyükşehir belediyesinin bir şirketi aldı. İkincisi büyükşehir olarak kamu yararı olarak baktığımız hizmetin kalitesini önemsiyoruz. O konuda daha iyi bir hizmet sunacak sistem adına yeniden ihaleye gittik” dedi.

Yeni havalimanına 18 noktadan ulaşım sağlanacak

Yılbaşına kadar 5 ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek olan havalimanı için 18 noktadan otobüsle ulaşım sağlanacağını sözlerine ekleyen Başkan Uysal,”Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek. O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1!inci ise ona ulaşımda dünyada birinci olacak diyebiliriz” diye konuştu.
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