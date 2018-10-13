Başkan Yaşar, Posoflular Derneği’nin açılışını yaptı

Yenimahalle Posoflular Cenaze Hizmetleri Derneği Yeşilevler’de düzenlenen törenle açıldı. Dernek binasının açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizde birliğe, beraberliğe ve barışa her zamankinden daha çok...

Yenimahalle Posoflular Cenaze Hizmetleri Derneği Yeşilevler’de düzenlenen törenle açıldı. Dernek binasının açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizde birliğe, beraberliğe ve barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Doğduğumuz toprakları unutmayacağımız gibi doyduğumuz topraklara da hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Dernek Başkanı Asım Özyılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve bölgede yaşayan Posoflular katıldı.

Posoflulardan Yaşar’a teşekkür plaketi

Posoflu hemşehrileri Yenimahalle’de bir çatı altında toplamayı amaçlayan dernek binası, Kur’an tilaveti ve dualarla açıldı. Kısa bir konuşmayla destekleri için Başkan Yaşar’a teşekkür eden Dernek Başkanı Asım Özyılmaz Posoflular adına günün anısına plaket verdi.

Yaşar, hemşehri derneklerinin öneminden bahsederek "Nereli olursak olalım yaşadığımız şehir Ankara. Doğduğumuz toprakları tabi ki unutmayalım. Hemşehrilik bilincini güçlendirip, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimize sahip çıkalım. Ancak bunun yanı sıra doyduğumuz topraklara ve sorunlarına da duyarlı olalım. Ankara’nın sorunları ne kadar çözülüp geleceğe iyi hazırlanırsa, Türkiye de o kadar aydınlık bir geleceğe yelken açacak. Tutkalımız cumhuriyetin değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk’tür. Omuz omuza, yürek yüreğe birlik içinde doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.