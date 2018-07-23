Başkan Yücel: ”Çocuk istismarı gibi konular ilgili birçok güvenlik tedbiri alındı”

İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi tarafından başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına bir destek de Alanya Belediyesi’nden geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ”Son günlerde ülke gündeminde sıklıkla rastladığımız cinsel taciz, çocuk istismarı gibi konular ilgili birçok güvenlik tedbiri alındı. Yerel yöneticiler olarak, bu gibi çalışmaları ağırlık veriyoruz” dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi tarafından başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına bir destek de Alanya Belediyesi’nden geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ”Son günlerde ülke gündeminde sıklıkla rastladığımız cinsel taciz, çocuk istismarı gibi konular ilgili birçok güvenlik tedbiri alındı. Yerel yöneticiler olarak, bu gibi çalışmaları ağırlık veriyoruz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in bizzat verdiği talimatla yeni yapılan parklara güvenlik kameraları yerleştiriliyor. Bu sayede ilçede çocuklar modern oyun gruplarında neşe içerisinde oynarken ebeveynler de kendileri için yapılan kafeterya ve banklarda güven içinde vakit geçiriyor.

7 parkta 25 güvenlik kamerası aktif hale getirildi

Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri şuana kadar yaptığı çalışmalarda, Tosmur Parkı’na 2, Başkanlar Parkı’na 1, 100. Yıl Parkı’na 2, Sulu Park ve Kedi Evi’ne 2, Balonlu Park’a 6, Trafik Eğitim Parkı’na 3, Konaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta ise 9 adet olmak üzere 7 parkta toplam 25 güvenlik kamerasını aktif hale getirdi.

“Yerel yöneticiler olarak, bu gibi çalışmaları ağırlık veriyoruz”

Son günlerde çocuk istismarı, cinsel taciz ve kayıp çocuklar artış göstermesinden dolayı ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin aldığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yerel yöneticiler olarak bu tarz çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti. Başkan Yücel,” Son günlerde ülke gündeminde sıklıkla rastladığımız cinsel taciz, çocuk istismarı gibi konular ilgili birçok güvenlik tedbiri alındı. Yerel yöneticiler olarak, bu gibi çalışmaları ağırlık veriyoruz. Belediyemizin bünyesindeki fen işleri müdürlüğü ve park bahçeler ekibi olarak sosyal donatı alanlarında güvenlik açısından bu tarz çalışmalar yapıyorduk. Bütün meydanlarda ve bazı sosyal alanlarda olduğu gibi istismar olaylarında sonra bu çalışmalara biraz daha ağır verdik. Sadece geçen hafta sosyal donatı alınlarının bazılarında 7 adet güvenlik kamerası aktif hale getirildi” dedi.

“Toplumun huzuru için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz”

Çalışmaların hızla devam ettiği belirten Yücel, 272 olan güvenlik kamera sayısının 517’e çıkarıldığını belirtti. Bu sene sonuna kadar ilçede güvenlik kamera sayısının 700’e ulaşacağını ifade eden Yücel, ”İnşallah bu sene sosyal alanlardaki kamera sayısını 700’e ulaştırmayı planlıyoruz. Hatta 12 kilometrelik bir alanda faaliyet gösteren fiber optiğimizi 80 kilometrelik bir alana yayarak güçlendirdik. Her noktaya zamanında ulaşabilirlik konuşunda kontrollü bir bölge elde etmek amacıyla kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak en güvenli sosyal donatı alanları ve parklar oluşturmaya çalışıyoruz. Toplumun huzuru ve ferah yaşayabilmesi için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz” diye konuştu.