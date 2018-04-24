Başkanın iftihar tahtası

Borçla devraldığı belediyeyi kâra geçiren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk’ün makamında bulunan, yaptıkları ve yapacaklarını yazılı olduğu tahta dikkat çekiyor.

Sivas’ın Kangal ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, 2009 yılında 20 milyon lira borçla devraldığı belediyede hem hizmet üretti hem de belediyeye kara geçirdi. Belediyeler borç batağında yüzerken Kangal Belediyesi’nin kâra geçmesinin sırrı ise başkanın makamındaki yazı tahtasında gizli. Öztürk’ün makamına ilk kez girenler okul duvarlarında görmeye alışık oldukları yazı tahtası ile karşılaşınca şaşkınlık yaşıyor. Makamdaki üzerinde yazılar bulunan bu tahtanın nedeni ise Öztürk’ün taviz vermediği iş disiplini.

Yapılanlar unutulmasın diye

Göreve geldiği günlerde makam odasına yazı tahtası koyan Öztürk, kendilerinden önceki dönemlerde yapılanların hatırlanması, yaptıklarının unutulmaması ve yapacaklarının gelen herkes tarafından bilinmesi içen tahtayı sergilediğini belirterek, "Burada geçmişi unutmama adına aldığım notlar var. Siyaset yapıyoruz. İnsan bazen bazı şeyleri unutabiliyor. 1984 yılından 2004 yılına kadar yapılanları bir tarafta not aldım. Bu tarihler arasında 9 proje yapılmış. 2004 yılı ile 2009 yılı arasında ise bize bırakılan borçları da yazdım. Bizin yıllık yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bütçemiz var. Biz belediyeyi 20 milyon borçla devraldık. İlçede de alt yapı, içme suyu gibi elzem konularla ilgili de yapılmış hiçbir şey yok. Niyetim birilerini rencide etmek değil. Ancak bunları unutmayalım istiyoruz. Biz 25 icrası olan belediyeyi aldık bugün, söylediklerimizi misli ile yaptık. Belediyemize 25 mülk kazandırdık. Bunların ekonomik değeri 200-250 milyon lira civarındadır. Bugün borcumuz yok şükürler olsun" diye konuştu.