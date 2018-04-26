Başkent K-9 köpeklerine emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA güvenlik şirketinde uzmanlar tarafından yetiştirilen K-9 köpekleri, Başkent’in güvenliğinde önemli rol oynuyor.Patlayıcı madde bulmada ve asayiş olaylarında kritik noktalarda görev alan K-9 köpekleri,...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA güvenlik şirketinde uzmanlar tarafından yetiştirilen K-9 köpekleri, Başkent’in güvenliğinde önemli rol oynuyor.

Patlayıcı madde bulmada ve asayiş olaylarında kritik noktalarda görev alan K-9 köpekleri, 16 hafta boyunca sabır isteyen yoğun bir çalışmayla eğitiliyor. Köpek eğitimi uzmanlarınca özenle yetiştirilen 5’i Alman çoban köpeği, 2’si malinous olmak üzere 7 cins köpek, bomba arama ve bulma konusunda görevlendiriliyor.

Ankara’daki özellikle parklarda ve kritik noktalarda ağırlıklı olarak tercih edilen 5 Alman çoban köpeği de 7 haftayı bulan eğitim programıyla asayiş olaylarında kullanılıyor.

Üstün başarı sağlıyorlar

ANFA Güvenlik K-9 patlayıcı madde ve asayiş köpekleri aldıkları eğitimi katıldıkları sınavlarda da üstün başarıyla taçlandırıyor. K-9 patlayıcı madde arama köpekleri ile K-9 asayiş köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) tarafından gerçekleştirilen sınavda elde ettikleri başarılarla sertifika almaya hak kazanırken, ANFA Güvenlik K-9 Uzman Eğitmeni Emrullah Eker, K-9 köpeklerini göreve hazır ve zinde tutmak için sürekli kondisyon çalışması yaptırdıklarını ve tatbikatlar düzenlediklerini anlattı.

K-9 patlayıcı madde arama köpekleri tatbikatta

ANFA Güvenlik Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aslına uygun materyaller kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatlarda, K-9 patlayıcı madde arama köpekleri, ilk olarak bina içerisinde gizli bir yere saklanan patlayıcı maddeyi koku alarak buluyor.

Patlayıcı maddenin yerini belirleyen K-9 bomba arama köpeklerinin patlayıcı maddeyi buldukları anda herhangi bir müdahalede bulunmadan sessizce ve pasif bir şekilde durarak beklemeleri ise uzmanlar tarafından köpeklere özgü bir davranış olarak nitelendiriliyor.

Koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar

Sık sık tatbikata katılan K-9 asayiş köpekleri ise uzman köpek eğitmenleriyle birlikte ayrı ayrı senaryolar üzerinde çalışıyor.

Hazırlanan senaryo gereği ilk olarak yolda yürüyen bir kadının çantasını kapıp kaçan bir kapkaççıya anında müdahale ederek etkisiz hale getiren K-9 köpekleri, ikinci senaryoda ise bir rehin kurtarma operasyona katılıyor.

Toplumsal olaylarda başarı sağlayan K-9 asayiş köpekleri, itaat eğitimi testine de tabi tutuluyor.

K-9 patlayıcı madde arama ve asayiş köpeklerinin yetiştirilmesinin büyük bir özveri istediğini belirten Uzman Eğitmen Emrullah Eker, köpek eğitimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu çalışmalarda mesai kavramı, zaman sınırı, görev yeri ve alanı gibi kavramlar yok. K-9 köpeklerini yetiştiren uzmanlarımız bu yorucu tempo içerisinde eğittikleri köpeklerin nefes alışlarından, tavır ve davranışlarına ne istediklerini anlıyor ve onları yönlendiriyorlar. Eğitim verdikleri K-9 köpeklerini çok seven ve güvenen, yaşamlarının büyük bir kısmını onlarla paylaşan uzmanlarımız köpeklerine gözleri gibi bakıyorlar."