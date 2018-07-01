Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde boş arazide gezinen köpek bir anda kendisini bataklığın içinde buldu. Çevredeki çocukların haber vermesiyle olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği bataklıktan çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpek, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.