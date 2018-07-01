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01 Temmuz 2018 Pazar 17:32

Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
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Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde boş arazide gezinen köpek bir anda kendisini bataklığın içinde buldu. Çevredeki çocukların haber vermesiyle olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği bataklıktan çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpek, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
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