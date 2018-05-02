Batık gemilere akademik çalışma

Çanakkale’de 2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale Valiliği himayelerinde düzenlenen Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı çerçevesinde Piri Reis Araştırma Gemisiyle, sualtındaki batıklar araştırılıyor.

’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında 28-29 Nisan tarihileri arasında, ’Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından gelişmiş sonar ve sismik cihazlarına sahip Piri Reis Araştırma Gemisiyle batık gemilerin tespiti yapılıyor. Çalışmalar, Tarihi Gelibolu Yarımadası-Ayvacık ile Gökçeada ve Bozcaada kıyılarında sürüyor. Bu zamana kadar, 15 tane 1. Dünya Savaşına ait batık gemi bulunup kayda geçirilirken, 5 tane Osmanlı Dönemine ve 13 tanede Antik Döneme ait gemilerin tespiti yapılarak, kayda geçirildi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Sualtı Arkeolojisi Programı Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) Müdür Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş ve ekibi tarafından Bozcaada açıklarında Piri Reis Araştırma Gemisiyle batık gemilerin tespiti için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme gezisine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Binbaşı Alpaslan Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale Müzeler Müdürü Ali Atmaca da katıldı. Heyet, gemide bulunan araştırma ekibinden çalışmalar hakkına bilgi aldı.

EBAMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Enstitüsü olarak Piri Reis Araştırma Gemisiyle, Çanakkale yöresinde araştırmalarına devam ettiklerini ifade etti. Özdaş, "Burada batmış olan gemilere ilişkin izleri arıyoruz. Aynı zamanda da sismik cihazlarla deniz tabanındaki bir takım jeomorfolojik ve faylanmalara ilişkin verileri toplamaktayız. Çanakkale bölgesinin batık envanterleri tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok sayıda batığa ulaştık. Bu sene de çalışmalarda elde edeceğimiz verilerle belli bir bölgenin ayrıntılı haritasını bitirmeyi planlamaktayız. Bu çalışmaları Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadasını içine alan bir coğrafyada belirlediğimiz alanların sonar haritalarının çıkarılması şeklinde yürütmekteyiz. Bulduğumuz her anomaliyi tespit ediyoruz. Bunların üzerinde dalışlar gerçekleştiriyoruz. 0-60 ya da 40 metre dalınabilen derinliklerin yanı sıra bu derinliklerin altında olursa cihazla inerek tespitini yapıp, haritalıyoruz" dedi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ise, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Çanakkale’nin tüm yönleriyle tanıtımının, kültürel mirasının ortaya çıkartılması ve tüm dünyaya tanıtılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yılmaz, Çanakkale bölgesinin su altındaki eşsiz zenginliğinin de ortaya çıkarılacağını ifade ederek, "Tabi bu bir süreç. Bu süreç sonucunda ülkemizin en önemli bölgelerinden Çanakkale bölgesinin su altı kültürel mirasının, batıklarının, envanterinin çıkartılması neticesinde zaman içerisinde koruma, kullanma dengesini de gözeterek, dalış turizmine de ciddi bir katkı oluşacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.