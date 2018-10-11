GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 21:06

Batman şehitleri için Nusaybin’de mevlit okutuldu

MARDİN (İHA)-Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 güvenlik görevlisi için Nusaybin’de mevlit okutuldu.

Batman şehitleri için Nusaybin'de mevlit okutuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

MARDİN (İHA)-Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 güvenlik görevlisi için Nusaybin’de mevlit okutuldu.

AK Parti Nusaybin ilçe teşkilatı tarafından organize edilen mevlit programı Zeynel Abidin Camii’nde yapıldı. Müftü Usame Anlağan ve din görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlidi şerif okundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik ve vatandaşların katıldığı mevlid-i şerif sonunda şehit olan güvenlik görevlileri için dualar okunurken program sonrası cami avlusunda vatandaşlara helva ikram edildi.

AK Parti Nusaybin İlçe Başkan Vekili Adil Çelik, Batman’da şehit olan 8 güvenlik görevlisini anmak için teşkilat olarak böyle bir program düzenlediklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku