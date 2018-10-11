Batman şehitleri için Nusaybin’de mevlit okutuldu

MARDİN (İHA)-Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 güvenlik görevlisi için Nusaybin’de mevlit okutuldu.

AK Parti Nusaybin ilçe teşkilatı tarafından organize edilen mevlit programı Zeynel Abidin Camii’nde yapıldı. Müftü Usame Anlağan ve din görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlidi şerif okundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik ve vatandaşların katıldığı mevlid-i şerif sonunda şehit olan güvenlik görevlileri için dualar okunurken program sonrası cami avlusunda vatandaşlara helva ikram edildi.

AK Parti Nusaybin İlçe Başkan Vekili Adil Çelik, Batman’da şehit olan 8 güvenlik görevlisini anmak için teşkilat olarak böyle bir program düzenlediklerini söyledi.