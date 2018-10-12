Batman’da 8 şehit için helva dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalındaki hain terör saldırısında şehit olan 8 asker için helva dağıtıldı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, Dargeçit kırsalında...

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalındaki hain terör saldırısında şehit olan 8 asker için helva dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, Dargeçit kırsalında terör örgütü PKK tarafından daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker için helva dağıtıldı. Turgut Özal Bulvarı’nda yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, şehitler için dua edilirken, terör örgütüne de lanetler okundu.

Vakfın Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, bir şehit cenazesi olduğu zaman binlerce insanın toplandığını belirterek, “Şehidin naaşı defnedildikten sonra herkes dağılır ve normal hayatına geri döner. Acı onlar için orada biter ancak şehit ailesinin acısı ve gözyaşı son nefesine kadar devam eder. Çünkü ateş sadece düştüğü yeri yakar ve daha önce o ateşte yananlar, o şehit ailesinin acısını anlayabilir. Bizler şehit yakınları olarak her şehit haberinde bir kez daha babamızı, eşimizi, kardeşimizi kaybettiğimiz o günü yaşıyoruz. Bu yüzden şehit ailelerini en iyi biz anlarız. İnşallah ömrümüz yettiğince şehit ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya, acılarıyla acılanmaya, dertleriyle dertlenmeye şehitlerimizin uğrunda öldükleri o mukaddes davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.