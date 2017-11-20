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20 Kasım 2017 Pazartesi 00:39

Batman’da göçük: 1 ölü, 6 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesi Tepeçik Mahallesi’nde 2 katlı kerpiç evde aşırı yağıştan dolayı göçük meydana geldi. Göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.Edilen bilgiye göre, Batman’ın Kozluk ilçesi Tepecik...

Batman'da göçük: 1 ölü, 6 yaralı
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Batman’ın Kozluk ilçesi Tepeçik Mahallesi’nde 2 katlı kerpiç evde aşırı yağıştan dolayı göçük meydana geldi. Göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Batman’ın Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan damı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Batman’dan İl Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti. Aynı aileden Ebubekir Azrak (17), Nazlı Azrak (12), Hülya Azrak (26), Serdem Azrak (61), Yunus Emre Azrak (10) ve Mehmet Azrak (23) yaralandı.

Göçük altında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan da telef oldu. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliğinin olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi’nde 19.11.2017 Pazar günü saat 22:00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten (6) vatandaşımız yaralanmış, (1) vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

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