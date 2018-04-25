Batuhan Yaşar:'Muhalefette kafalar çok karışık'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, " Hangi parti, HDP, Saadet ve İyi Partiye istikamet veriyor?", "Abdullah Gül olayı nasıl bitecek?","Abdullah Gül kanadı Meral Akşener’in çekilmesini mi istiyor?", "CHP iki aday mı çıkaracak?", "Muharrem İnce oyuna mı geldi?", "Muhalefetin hedeflediği iki şey ne?" sorularına cevap aradı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, " Hangi parti, HDP, Saadet ve İyi Partiye istikamet veriyor?", "Abdullah Gül olayı nasıl bitecek?","Abdullah Gül kanadı Meral Akşener’in çekilmesini mi istiyor?", "CHP iki aday mı çıkaracak?", "Muharrem İnce oyuna mı geldi?", "Muhalefetin hedeflediği iki şey ne?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın , "Muhalefette kafalar çok karışık" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Baş döndürücü bir trafik var.. Kimin kiminle ne konuştuğu az çok ortada..

Ankara’da hiçbir şey gizli kalmaz..

Kalmıyor da zaten..

Kulisler hareketli..

Herkes bir şeyler söylüyor, fısıldıyor..

Tamam da atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti..

AK Parti ve MHP aylar öncesinden hazırdı ve sahadaydı..

Ama muhalefetin adayı hâlâ ortada yok..

Pazar günü “Güneş Motel"in 2018 versiyonunu yaşadık:

-Büyük bir zafer kazanılmış,

-İktidar kanadının morali bozulmuş algısı oluşturulmak istendi..

Tamam ama bu beklenen bir gelişmeydi..

Zaten uzunca süredir konuşuluyordu..

Meral Akşener’e grup kurulacaktı.. Kuruldu..

Bu kadar basit..

NE AK PARTİ NE DE MHP

Ne Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, İyi Partiye yönelik hiçbir kanaat belirtmedi..

Bozulan, kokan bir şey de yok ayrıca..

Mağduriyet üzerinden kahramanlık oluşturulmasını kim ister..

CHP’de son ana kadar milletvekilleri dâhil kimseye bilgi verilmedi..

Yine birileri CHP, HDP, Saadet ve İyi Partiye istikamet veriyor..

Babasının çiftliği gibi..

ABDULLAH GÜL OLAYI NASIL BİTECEK!

Türkiye bu sütunlardan Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olacağını öğrenmişti..

Aday olsa da olmasa da zaten Gül uzunca süredir karşı tarafta..

-Hayır cephesiyle birlikte hareket etti..

-Tweetleriyle eleştirilerini sürdürdü..

-Güya parlamenter sistemi savunanların safında çoktan yerini aldı..

2.5 saat Ahmet Davutoğlu ile görüştü..

Kimin kimi iknaya gittiği bilinmiyor..

Bugün de Temel Karamollaoğlu ile görüşecek..

Perşembe veya cuma adaylığını açıklayacağı konuşuluyor..

Kendisinin hâlâ istemediği, çevresinin ittiği söyleniyor..

Her koyun kendi bacağından asılır..

Bülent Arınç’ın da adaylığını açıklarken yanında olacağı iddia ediliyor..

Sosyal medya ekibi çoktan kolları sıvayıp işe başladı bile..

Erdoğan onu Cumhurbaşkanı adayı göstermişti..

O da şimdi Erdoğan’a rakip oluyor..

Ama yine de son ana kadar bekleyelim derim..

Ne olur ne olmaz..

Bakalım siyasi finalini nasıl yapacak..

MERAL AKŞENER ÇEKİLSİN

Abdullah Gül kanadı Meral Akşener’in çekilmesini istiyor..

İstiyor istemesine ama kurgu böyle değil..

Aksine Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına mümkün olduğunca çok aday çıkartılma hedefi var..

Sağdan soldan ortadan kim varsa aday yapılacak..

O yüzden Gül’ün bu isteğinin yerine getirilmesi imkânsız:

-“Ben tek aday olarak kalayım.. Herkes beni desteklesin.. Partilerüstü biri olarak..”

Pardon da bir dakika..

Nasıl olacak bu iş..

Abdullah Gül;

-CHP’nin mi?

-Saadet Partisi’nin mi?

-Meral Akşener’in mi?

-Hayır cephesinin mi?

Kimin adayı olarak halkın karşısına çıkacak?

CHP İKİ ADAY ÇIKARTABİLİR

CHP’nin Muharrem İnce ve İlhan Kesici’yi birlikte aday göstereceği de konuşuluyor..

Hem sağdan hem soldan..

Nedeni belli:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. tura taşıyabilmek..

Sadece bu da değil..

İstanbul’da oturma eylemi ile start verildi bile..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan konuşması neydi öyle!

Her cümlesi buram buram kaos kokuyordu..

Ama gözden kaçırılan bir şey var:

Sokağın hararetlenmesi, Tayyip Bey’e ve AK Parti’ye yarar..

AK Parti seçmenini de rehavetten çıkartır..

MUHARREM İNCE OYUNA MI GELDİ?

Herhâlde Muharrem İnce şu soruları kendisine sormuştur?

Kulislerde konuşulduğu hâliyle yazalım:

-Neden Kemal Bey kendisi olmuyor da Muharrem İnce’yi aday gösteriyor?

-Muharrem İnce milletvekilliğinden de olacağının farkında değil mi?

-Sadece milletvekilliğinden olsa iyi.. Kemal Bey bir rakibini daha saf dışı bırakıyor..

“MECLİSİ KİLİTLEYELİM”

Özetle muhalefet iki şeyi hedeflemiş durumda:

1-Mümkün olduğunca fazla aday çıkartıp Erdoğan’ı zorlamak.. Seçimi 2. tura bıraktırmak..

2-TBMM’yi kilitlemek.. Cumhurbaşkanının elini kolunu bağlı hâle getirmek..

Pazar günkü transfer harekâtı bunun için yapıldı zaten..

24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanlığını kaybetsek bile TBMM’yi kaybetmeyelim..

Bu yüzden AK Parti ve MHP’ye karşı gizli veya açıktan 5 parti ittifaka gidiyor..

-CHP, HDP, Saadet, İyi Parti ve Demokrat Parti..

Cumartesi sabahına kadar çok gelişme olacak..

Daha çok şaşıracağız..." (BC -